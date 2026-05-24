۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

چمران: پیروزی‌های ما ادامه انتقام خون شهداست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هر موفقیت مهمی که به دست بیاوریم در حقیقت بخشی از همان مطالبه‌گری برای خون شهداست.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیوند پیروزی‌های کشور با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: پیروزی ما در واقع نوعی انتقام از خون شهداست و این دو را می‌توان در یک مسیر و یک معنا دید. هر موفقیت مهمی که به دست بیاوریم ـ و به فضل الهی به دست خواهیم آورد ـ در حقیقت بخشی از همین مسیر و ادامه همان مطالبه‌گری برای خون شهداست.

وی افزود: البته باید پذیرفت که جای خالی شهدا با هیچ چیز پر نمی‌شود. ما شهدای بزرگی را از دست داده‌ایم، از جمله رهبر شهیدمان که فقدان ایشان ضربه‌ای سنگین و بزرگ در تاریخ تشیع و انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. این فقدان‌ها قابل جبران نیستند و همیشه در حافظه تاریخی ما باقی می‌مانند.

چمران در ادامه تأکید کرد: با این حال، پیروزی‌های آینده می‌تواند تا حد زیادی تسکینی برای این داغ‌ها و مطالبه عمومی مردم باشد؛ مطالبه‌ای که در واقع همان انتقام‌خواهی از خون شهداست و به حق نیز در میان مردم وجود دارد.

