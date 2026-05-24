مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیوند پیروزیهای کشور با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: پیروزی ما در واقع نوعی انتقام از خون شهداست و این دو را میتوان در یک مسیر و یک معنا دید. هر موفقیت مهمی که به دست بیاوریم ـ و به فضل الهی به دست خواهیم آورد ـ در حقیقت بخشی از همین مسیر و ادامه همان مطالبهگری برای خون شهداست.
وی افزود: البته باید پذیرفت که جای خالی شهدا با هیچ چیز پر نمیشود. ما شهدای بزرگی را از دست دادهایم، از جمله رهبر شهیدمان که فقدان ایشان ضربهای سنگین و بزرگ در تاریخ تشیع و انقلاب اسلامی محسوب میشود. این فقدانها قابل جبران نیستند و همیشه در حافظه تاریخی ما باقی میمانند.
چمران در ادامه تأکید کرد: با این حال، پیروزیهای آینده میتواند تا حد زیادی تسکینی برای این داغها و مطالبه عمومی مردم باشد؛ مطالبهای که در واقع همان انتقامخواهی از خون شهداست و به حق نیز در میان مردم وجود دارد.
