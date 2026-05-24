به یاد مردی که جانش خوش است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: بهانه نوشتن این یادداشت، خواندن سفرنامه ابن‌بطوطه بود در شبهای طولانی و پر سروصدای دو جنگ اخیر. وقتی اینترنت قطع است و برنامه‌های تلویزیون هم طبق معمول چنگی به دل نمی‌زند و اهل خانه نمی‌دانستند چکار کنند، یک جهانگرد مراکشی که قرن‌ها پیش سفر سی‌ساله‌اش را آغاز کرده بود چراغی افروخت تا دوباره دور هم جمع شویم و مثل گوش دادن به قصه‌های رادیو داستان سفرش را بخوانیم و بشنویم.

اما نه فقط داستان سفر او... این یادداشت یادکرد تولد و وجود نازنین مردی است که سایه بلندش برای آنکس که به ایران و تاریخ و فرهنگ و ادبش علاقه‌مند باشد غنیمت است؛ محمدعلی موحد در سال هزار و سیصد و سه در تبریز متولد شد تا پایان تحصیلات دبیرستانی و تحصیلات اسلامی در تبریز به سر برد بعد در رشته حقوق دانشگاه ادامه تحصیل داد و همین رشته را در دانشگاه‌های انگلیس هم دنبال کرد. بعد از آن به وکالت مشغول بود، که خود گفته است: «ارتزاق و اعاشه‌ام از این راه است، کارهای فرهنگی و علمی را به لحاظ علاقه شخصی دنبال می کنم.» اما همین علاقه شخصی از بختیاری ماست! حالا او را به‌عنوان مترجم و محققی شناخته شده در جامعه می‌شناسیم سفرنامه ابن بطوطه نخستین ترجمه اوست که از زبان عربی با تعلیقات و یادداشت‌ها به فارسی برگردانده است.

محمدعلی موحد که دیروز ۱۰۳ ساله شد مردی است که خودش بخشی از تاریخ این سرزمین است، از روزهای کار در شرکت نفت در جنوب و همراهی و همکاری با گلستان و دریابندری و... که جوانانی بودند پرشور، تا ترجمه سفرنامه ابن‌بطوطه را برای ما خواندنی‌تر و شیرین‌تر کرده است. همانطور که مثنوی مولانا را، و خواب آشفته نفت را و... بگذارید به کتاب‌های او نگاهی کنیم:

محمدعلی موحد تالیفات بسیاری دارد، از جمله:

نفت ما و مسائل حقوقی آن (تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۴۹)

ابن‌بطوطه (تهران: طرح نو، ۱۳۷۸)

خواب آشفته نفت؛ دکتر مصدق و نهضت ملی ایران (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۷۸/ برنده جایزه کتاب سال)

گفته‌ها و ناگفته‌ها؛ تحلیلی از گزارش عملیات پنهانی سیا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲،

تعلیقی بر کتاب خواب آشفته نفت (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۷۹ / برگزیده کتاب سال)

شمس تبریزی (تهران: طرح نو، ۱۳۷۹)

مبالغه مستعار؛ بررسی اسناد وزارت خارجه بریتانیا درباره مالکیت جزایر تنب و ابوموسی( تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۰)

مختصر حقوق مدنی [با تجدیدنظر کامل] (تهران: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۲) خواب آشفته نفت؛ از قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۳ / برنده جایزه کتاب سال)

خواب آشفته نفت؛ از کودتای ۲۸ امرداد تا سقوط زاهدی (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۳ / برنده جایزه کتاب سال)

درس‌هایی از داوری‌های نفتی، دفتر اول: قانون حاکم (تهران: نشریه دفتر ملی ایران، ۱۳۸۴ / برنده جایزه کتاب سال)

ملی کردن و غرامت: درسهایی از داوری‌های نفتی (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۴)

در هوای حق و عدالت(تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۴ / برنده جایزه اندیشه)

باغ سبز: گفتارهایی درباره شمس و مولانا (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۷)

قصه قصه‌ها؛ کهن‌ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۹)

دیباچه‌ای بر حقوق مدنی (تهران: جامعه حسابداران رسمی ایران، ۱۳۸۹)

در خانه اگر کس است: همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن (تهران: نشر کارنامه ۱۳۹۰)

یاد گذشته و اندیشه آینده در تاریخ ایران و صنعت نفت ایران (تهران: نشر نگاره آفتاب، ۱۳۹۴)

مجموعه شعر شاهد عهد شباب (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۹۵)

حق و سوء‌استفاده از آن (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۹۷)

در کشاکش دین و دولت (تهران: نشر ماهی، ۱۳۹۸)

او گردآوری دارد با عنوان در جستجوی آینه. این کتاب گزیده مقالات شمس تبریزی است و نشر معین در سال ۱۳۹۲ آن را منتشر کرده است. لوح شنیداری این کتاب با خوانش هوشنگ آزادی‌ور منتشر شده است.

تصحیح و تعلیق‌های محمدعلی موحد نیز عبارتند از:

حدیقه الحقیقه، اثر ابوالفتح محمد بن شیخ‌الاسلام احمد جام [ژنده‌پیل] (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۳)

سلوک‌الملوک اثر فضل‌الله روزبهان خُنجی (انتشارات خوارزمی ۱۳۶۲)

مقالات شمس تبریزی (تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۹/ برنده جایزه کتاب سال)

خُمی از شراب ربانی؛ گزیده مقالات شمس (تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۳)

اسطرلاب حق؛ گزیده فیه‌مافیه (تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۵)

ابتدانامه اثر محمد بن محمد سلطان ولد، با همکاری علیرضا حیدری (تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۹۰)

رساله در مناقب خداوندگار اثر فریدون بن احمد سپهسالار (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۹۵)

مثنوی معنوی (تهران: انتشارات هرمس، ۱۳۹۶)

و کتاب‌های ترجمه، کیست که نداند لذت خواندن ترجمه‌های محمدعلی موحد را؟

به‌گود گیتا (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، انتشارات خوارزمی، ۱۳۴۴)

عدالت و انرژی اثر ایوان ایلیچ (تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۶)

سفرنامه ابن بطوطه (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱)

خزران اثر آرتور کستلر (تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۱)

چهار مقاله درباره آزادی اثر آیزایا برلین (تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۹ / برنده جایزه کتاب سال)

مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام اثر دانیل دنت (تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۸۵)

فصوص‌ الحِکم اثر ابن عربی (تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۵)

و کتاب دو جلدی سفرنامه ابن‌بطوطه( تهران: نشر کارنامه، ۱۳۹۵)

این یادداشت، یادکرد مردی است که به قول مولانا: جانش خوش است، جانش! روزگارتان شیرین و سایه‌تان بلند آقای موحد.