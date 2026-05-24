به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب، در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان که عصر یکشنبه (۳ خرداد ۱۴۰۵) در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش مردم در موفقیت‌های کشور گفت: بخش مهمی از دستاوردها و پیروزی‌های ما مرهون حضور مستمر و آگاهانه مردم در صحنه است. به گفته او، همین پشتوانه مردمی است که باعث شده در عرصه‌های مختلف، از حوزه نظامی تا دیپلماسی، کشور بتواند در برابر فشارها و تهدیدها موفق عمل کند.

وی افزود: آنچه امروز به‌عنوان قدرت و موفقیت در ساختارهای مختلف کشور دیده می‌شود، بدون تردید با تکیه بر همین همراهی مردم معنا پیدا می‌کند؛ مردمی که در مقاطع حساس، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام و پیشبرد اهداف کشور داشته‌اند.

مخبر با اشاره به نقش رهبری در مدیریت کشور تصریح کرد: در کنار این حضور مردمی، هدایت‌ها و رهبری‌های مقام معظم رهبری نیز نقش اساسی در اداره کشور و عبور از شرایط سخت داشته است و این مجموعه عوامل باعث شده مسیر حرکت کشور با قدرت ادامه پیدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: با اتکا به این ظرفیت‌ها، آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه شرایط و تهدید وجود دارد و به فضل الهی، حرکت کشور به سمت پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.