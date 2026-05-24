لیست تیم ملی فوتبال مالی برای بازی با ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه و پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی تیم ملی مالی قرار می گیرد که این بازی در تاریخ ۱۴ خرداد برگزار خواهد شد.

فدراسیون فوتبال مالی لیست بازیکنان این تیم برای دیدار با ایران را اعلام کرد که به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها:

دیارا

انگولو تراوره

مامادو ساماسا

مدافعان:

آمادو دانته

ناتان گاساما

کالی‌دو سیدیبه

عثمان کامارا

فوده دوکورِه

حماری ترائوره

کُل کولیبالی

داوودا وین

هافبک‌ها:

علیو دیانگ

عثمان دیاکیتِه

محمد کامارا

موسی دیاکیتِه

کاموری دومبیا

لسانا کولیبالی

عیسی جیگیبا

سومایلا دیاباته

مامادو سانگاره

مهاجمان:

گاوسو دیارا

مامادو دومبیا

گاوسو دیاکیتِه

سکو مایگا

محمد السیسوکو

لاسین سینایوکو

سرمربی:

آلو بادرا دیالو