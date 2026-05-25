به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از ۱۷ روز دیگر تا آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا زمان باقی مانده است و تیم ملی فوتبال ایران که به عنوان سومین تیم موفق شد جواز حضور در این رقابت ها را به دست آورد در گروه G با تیم های ملی بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است.
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با هدف افزایش سرعت بازی، کاهش اتلاف وقت و ارتقای عدالت در تصمیمات داوری، از چهار تغییر مهم در قوانین فوتبال خبر داد؛ تغییراتی که قرار است در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از مهمترین تغییرات، تعیین زمان ۱۵ ثانیهای برای اجرای پرتاب اوت و ضربه دروازه است. در این قانون جدید، داور مسابقه یک شمارش معکوس ۵ ثانیهای بهصورت بصری به بازیکنان نشان خواهد داد و در صورت تأخیر، مجازاتهایی برای تیم خاطی در نظر گرفته میشود. در پرتاب اوت، مالکیت توپ به تیم مقابل واگذار خواهد شد و در ضربه دروازه نیز، در صورت تأخیر، یک ضربه کرنر به سود حریف اعلام میشود.
در بخش دیگری از این اصلاحات، روند تعویض بازیکنان نیز سریعتر شده است. بر این اساس، بازیکن تعویضشده باید حداکثر ظرف ۱۰ ثانیه زمین مسابقه را ترک کند و در صورتی که این زمان رعایت نشود، تیم مربوطه با جریمه مواجه شده و باید یک دقیقه زمان واقعی بازی منتظر بماند تا بازیکن جدید وارد زمین شود.
همچنین سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) اختیارات گستردهتری پیدا کرده است و میتواند در موارد بیشتری ورود کند. از جمله این موارد میتوان به اصلاح کارت زرد دوم اشتباه، تصحیح اشتباه در شناسایی بازیکن خاطی و همچنین بررسی برخی تصمیمهای اشتباه در اعلام ضربات کرنر (در رقابتهایی که این قابلیت فعال شود) اشاره کرد.
فیفا همچنین قانون جدیدی را برای مدیریت مصدومیتها در نظر گرفته است. بر اساس این قانون، در صورتی که بازی به دلیل مصدومیت بازیکن متوقف شود و او نیاز به درمان در زمین داشته باشد، بازیکن باید زمین مسابقه را ترک کند و تنها پس از گذشت ۶۰ ثانیه از آغاز مجدد بازی اجازه بازگشت خواهد داشت.
فیفا هدف از اجرای این مجموعه تغییرات را «کاهش توقفهای غیرضروری، افزایش شفافیت داوری و روانتر شدن جریان مسابقه» اعلام کرده است؛ تغییراتی که میتواند تأثیر قابل توجهی بر ریتم و سبک بازی در بالاترین سطح فوتبال جهان داشته باشد.
