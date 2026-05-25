AFC یاد گذشته را زنده کرد؛ ایران ۱۹۷۸ مسیر جهانی شدن را هموار ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به نسل قدیمی تیم های مطرح آسیا پرداخته است و از تیم ملی ایران در سال ۱۹۷۸ یاد کرده است.

در مطلب سایت AFC آمده است: در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۱۹۷۴، با شکست کره‌جنوبی مقابل استرالیا در مرحله پلی‌آف، هیچ تیمی از آسیا در جام جهانی آلمان غربی حضور نداشت. اما چهار سال بعد، فوتبال آسیا با صعود تیم ملی ایران به جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین دوباره به این رقابت‌ها بازگشت؛ حضوری که آغازگر روندی شد که از آن پس در تمام دوره‌های جام جهانی ادامه پیدا کرد.

تیم ملی ایران که در آن زمان عنوان قهرمانی آسیا را در اختیار داشت، در نخستین تجربه خود در جام جهانی با قرعه‌ای دشوار روبه‌رو شد و باید در اولین بازی به مصاف تیم قدرتمند هلند، نایب‌قهرمان دوره قبل، می‌رفت. در این دیدار که در شهر مندوزا برگزار شد، روب رنسنبرینک ستاره میدان بود و با هت‌تریک خود نقش اصلی را در پیروزی ۳ بر صفر هلند ایفا کرد.

در دومین دیدار، شاگردان حشمت مهاجرانی مقابل اسکاتلند قرار گرفتند. این مسابقه با گل به خودی آندرانیک اسکندریان در پایان نیمه نخست آغاز خوبی برای ایران نداشت، اما در ادامه، تاریخ برای فوتبال ایران رقم خورد.

در دقیقه ۶۰، ایرج دانایی‌فرد با دریافت توپ پشت محوطه جریمه، پس از دریبل دو مدافع، با ضربه‌ای دقیق اولین گل تاریخ ایران در جام جهانی را به ثمر رساند و نتیجه را یک بر یک کرد؛ گلی که اولین امتیاز تاریخ تیم ملی ایران در این رقابت‌ها را نیز به همراه داشت.

در سومین دیدار، حسن روشن نیز برای ایران گلزنی کرد، اما این گل تنها جنبه تسلی داشت و در نهایت ایران با شکست ۴ بر یک مقابل پرو از دور رقابت‌ها کنار رفت.

با این حال، این حضور تاریخی نقطه آغاز فوتبال ایران در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان بود؛ حضوری که پس از آن، مسیر تیم ملی را در جام جهانی برای سال‌های آینده هموار کرد.