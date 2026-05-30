افشاگری در تیم ملی فوتبال مالی پیش از دیدار با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در اردوی ترکیه روز پنج شنبه ۱۴ خرداد رو در روی تیم ملی مالی قرار می گیرد. شاگردان امیر قلعه نویی که در دیدار با گامبیا پیروز از زمین بازی خارج شدند به دنبال کسب دومین پیروزی خود پیش از آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

در آستانه این بازی مالک شرکت «ایرنس» که اسپانسر پیراهن تیم ملی مالی است در خصوص کمک هایی که به فدراسیون فوتبال این کشور انجام داده دست به افشاگری زده است.

سایت «afrik-foot» در این رابطه نوشت: پس از ۲۱ سال همکاری، به نظر می‌رسد رابطه میان ایرنس و فدراسیون فوتبال مالی در آستانه پایان قرار دارد. در این فضای پرتنش «ملامین کونه» رئیس و بنیان‌گذار ایرنس، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم کشورش، مواضع خود را بیان کرد.

این تاجر مالیایی تأکید کرده است که اقداماتش صرفاً از روی میهن‌دوستی و فراتر از منافع تجاری بوده است.

او در این نامه افشای مهمی نیز انجام داده و اعلام کرده است که طی ۵ سال، شخصاً حقوق سرمربیان تیم ملی مالی را پرداخت کرده تا به فدراسیون در دوران مشکلات مالی کمک کند.

او در بیانه ای گفته است: هم‌وطنان عزیز، لازم است یادآوری کنم که علاوه بر کمک‌های مالی و تأمین تجهیزات در سال‌های گذشته، من شخصاً به مدت ۵ سال حقوق سرمربیان مختلف تیم ملی مالی را پرداخت کردم. این اقدامی استثنایی بود که کاملاً محرمانه و فقط از روی عشق به کشورم و برای کمک به فوتبال مالی در دوران سخت انجام شد.

در حال حاضر مشخص نیست آیا «توم سنتفیت»، سرمربی پیشین تیم ملی مالی که اواخر آوریل برکنار شد، نیز حقوقش توسط ایرنس پرداخت می‌شده یا نه. او پیش از برکناری، از چند ماه عدم دریافت حقوق گلایه کرده بود.

ملامین کونه همچنین اعلام کرده است که به رئیس جدید فدراسیون «مازاهو بابا سسه» پیشنهاد فسخ توافق‌نامه فعلی را داده است. در صورت پذیرش این پیشنهاد، به‌زودی مناقصه‌ای برای انتخاب تأمین‌کننده جدید تجهیزات تیم ملی برگزار خواهد شد.

او گفته است: با هدف ایجاد آرامش و حفظ منافع فوتبال مالی، اخیراً پیشنهاد فسخ توافق‌نامه فعلی که تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد را ارائه کرده‌ام تا مدیریت جدید بتواند در بهترین شرایط، فرآیند انتخاب تأمین‌کننده جدید را آغاز کند.

در حال حاضر، فدراسیون فوتبال مالی از نظر مالی در وضعیت دشواری قرار دارد. این تیم نه سرمربی مشخص دارد (هرچند مذاکراتی با فلوران ایبنژه و آنتونی سیلوا در جریان است) و ممکن است به‌زودی تأمین‌کننده تجهیزات خود را نیز از دست بدهد.