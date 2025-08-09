توافق استقلال با وینگر مالیایی؛ عقد قرارداد مشروط شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در ادامه فعالیتهای نقل و انتقالاتی خود برای تقویت جناحین خط حمله، با موسی جنپو وینگر چپ اهل مالی، به توافق دست یافت.
این بازیکن ۲۷ ساله که سابقه حضور در لیگهای معتبر اروپایی را دارد، فصل گذشته به صورت قرضی در تیم آلانیااسپور ترکیه بازی میکرد اما قرارداد اصلی او متعلق به باشگاه استاندارد لیژ بلژیک است.
جنپو که فوتبال حرفهای خود را در کشور مالی آغاز کرد، با سرعت بالا، تکنیک فردی و توانایی نفوذ در جناح چپ شناخته میشود. او علاوه بر باشگاههای مختلف، تجربه بینالمللی ارزشمندی نیز در کارنامه دارد و تاکنون در ۳۳ دیدار رسمی برای تیم ملی مالی به میدان رفته و موفق به زدن ۳ گل شده است.
پیوستن جنپو به استقلال میتواند توان هجومی آبیپوشان را به شکل محسوسی افزایش دهد، به ویژه در پست وینگر چپ که نیاز به بازیکنی سرعتی و دریبلزن احساس میشد. او با توانایی ارسال پاسهای خطرناک و شرکت فعال در حملات میتواند مکمل خوبی برای مهاجمان این تیم باشد.
قرار است مذاکرات با باشگاه این بازیکن هم انجام شود تا با پرداخت مبلغی استقلالیها بتوانند رضایت نامه او را دریافت کنند تا با گذراندن تستهای پزشکی قرارداد وی با استقلال منعقد شود.
