حریف تدارکاتی ایران وارد آنتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مالی در دیداری تدارکاتی و در آخرین بازی شاگردان امیر قلعه نویی پیش از سفر به مکزیک روز پنج شنبه ۱۴ خرداد و به میزبانی شهر آنتالیا ترکیه رو در روی هم قرار می گیرند.

با اعلام فدراسیون فوتبال مالی اعضای این تیم برای این بازی وارد شهر آنتالیا شدند. تیم ملی فوتبال مالی در رده ۵۲ جهان قرار دارد و در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور ندارد با این حال می تواند محک خوبی برای ملی پوشان کشورمان باشد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل