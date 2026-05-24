به گزاری خبرگزاری مهر، نمایش «هری‌پاتر» به نویسندگی و کارگردانی شایان بهمنی از ۶ خرداد اجرای خود را در خانه ‌نمایش ‌مهرگان آغاز می‌کند. این اثر روایتی از زندگی هری پاتر بر اساس رمان اول تا چهارم «هری پاتر» اثر جی.کی رولینگ است.

سینا ‌سلیقه‌دار، مانیا ‌مقدم، علی ‌افتخاری، مهرزاد ‌جعفری، سپهر ‌فرزاد، افشین داوودی، نگین پروا، پدرام صادقی، میلاد ‌مرتضوی، امیرحسین ‌فارسی، سینا ‌باقری، سارا ‌رحیم ‌دشتی، نیوشا آذر کیوان، فریبا حسینی نسب، علیرضا ‌حافظی، عرفان گل محمدی، فرحان ‌حقیقیان، امید ‌آزادخانی، ایمان ‌رحیمدل، محراب ‌رضائی، کیمیا ‌کسنویه، رنلی بختیاری، محمدحسین غلامی، علی ‌یاور، محمدنقی ‌اظهری، شیدا بختیاری، نازنین اهرانی، مهسا ‌صفری، امیرمحسن رجب‌پور، ایلیا ‌شکرگزار، کیان دلدوست، مهدی ‌کبیری، حسین ‌کبیری، هومن ‌مردانی، ایلیا جعفری، عسل همتی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به امین شوشتری مدیر پروژه، محمدجواد شیخ طراح دکور، علیرضا ‌حافظی آهنگساز و انتخاب قطعه، مهسا ‌صفری طراح گریم، علی زندیه طراح گرافیک، پوستر و تبلیغات، غزاله ‌نیّر طراح حرکت و کروگراف، مهرزاد ‌جعفری مشاور کارگردان، سروا طبسی دستیار کارگردان، سپهر فرزاد بازیگردان، کیمیا ‌کاظم‌دخت دستیار برنامه‌ریز، الناز جعفری پور، سروش ‌نیکوسخن، مهدی دهقان، مهیار هاشمی جوان، آرتین رامتین گروه ساخت دکور، شبنم زواریان، نگین طهماسبی، می‌گل ایمانی‌پور دستیاران گریم، حسن ‌نیک‌زاد، محمد خاکزاد دستیاران صحنه، فرشته جاوید دستیار لباس، پارمیدا ‌توکل، معصومه ‌خوش ‌اندام اتاق فرمان، فروشگاه فانتازیو اسپانسر لباس و اکسسوری و حامد ‌قریب مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه و تبلیغات اشاره کرد.

نمایش «هری‌پاتر» از چهارشنبه، ۶ خرداد اجرای خود را در سالن شماره یک خانه نمایش مهرگان واقع در خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان وحید نظری، پلاک ۶۰ آغاز می کند و هر شب ساعت ۲۱ برای مخاطبان به نمایش گذاشته می‌شود.