فیلم کنسرت «هری پاتر» و «بازی تاج و تخت» به شیراز رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌-کنسرت «هری پاتر» ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ و فیلم‌-کنسرت «بازی تاج و تخت» ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ توسط ارکستر فیلارمونیک پاریس در سالن حافظ شهر شیراز برگزار می‌شوند. این در حالی است که سانس‌های تمدیدی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در توضیحات تکمیلی این پروژه‌ها آمده است:

هر یک از این فیلم‌-کنسرت‌ها به مدت ۹۰ دقیقه اجرا خواهند شد و در جریان آن، موسیقی‌های خاطره‌انگیز این ۲ مجموعه همزمان با نمایش تصاویر برای مخاطبان نواخته می‌شود.

در این کنسرت‌ها تعدادی از موسیقی‌های خاطره‌انگیز و اوریجینال فیلم‌های «هری پاتر» از آهنگسازانی چون جان ویلیامز، پاتریک دویل، نیکلاس هوپر، الکساندر دسپلا و مجموعه «بازی تاج و تخت» با آهنگسازی رامین جوادی آهنگساز ایرانی، برای حاضران نواخته می‌شود.

این ۲ فیلم‌-کنسرت با حضور ۸۰ نوازنده از ارکستر فیلارمونیک داریس، گروه کرال و به رهبری سینا خیرآبادی برگزار می‌شوند. وحید خالقی تهیه‌کنندگی، علی ثانی و علی علائی مجری طرح، علی مقدم مدیریت پروژه و سینا صالحی مدیریت هنری این پروژه را برعهده دارند.

بلیت‌فروشی فیلم‌-کنسرت‌های «هری پاتر» و «بازی تاج و تخت»، از ساعت ۱۶ امروز ۴ شهریور ۱۴۰۵ در سامانه فیدیبو آرت انجام می‌شود.