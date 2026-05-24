۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

«فؤاد»زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی؛ بررسی شکایت شهروندان زیر ۳ ساعت

خرم‌آباد - رئیس مرکز بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان برنامه و بودجه، گفت: سامانه فؤاد ۱۲۸ طرحی برای افزایش سرمایه اجتماعی است و شکایت شهروندان زیر سه ساعت بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کامل داوودی، بعدازظهر یکشنبه، در جلسه شورای اداری استان لرستان ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر، به تشریح سامانه فؤاد پرداخت.

داوودی اظهار داشت: سامانه فؤاد ۱۲۸ طرحی برای جلب رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی است.

وی ادامه داد: این سامانه نقش مهمی در ارتقای پاسخگویی مؤثر و مطلوب در نظام اداری دارد و از نظر تنظیم هزینه وارده به دولت در این زمینه و ارائه خدمات باکیفیت به مردم، بسیار حائز اهمیت است.

اجرای سامانه فؤاد در ۱۳ استان و لرستان؛ سیزدهمین استان

رئیس مرکز بازرسی و ارتقای سلامت اداری سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لرستان سیزدهمین استانی است که فعالیت سامانه فؤاد در آن آغاز می‌شود، گفت: این سامانه با هدف بررسی کیفیت خدمت‌رسانی به مردم در مراجعات اداری، تاکنون در ۱۳ استان اجرا شده است.

تشخیص عملکردهای ضعیف و مثبت با وجود سامانه فؤاد

داوودی خاطرنشان کرد: با وجود این سامانه، دستگاه‌هایی که در زمینه پاسخگویی به مردم فعال و متمرکز هستند، قابل رویت می‌شوند و تشخیص عملکردهای ضعیف و مثبت نیز تسهیل می‌شود.

رئیس مرکز بازرسی و ارتقای سلامت اداری سازمان برنامه و بودجه افزود: عدم نظم اداری و بی‌نظمی در حوزه پاسخگویی به مردم یک چالش اداری است و نباید آزمون و خطا در این حوزه ادامه یابد.

وی ادامه داد: برای نمونه از ۱۳۶ تلفن گویا، ۱۲۳ تلفن قطع است در حالی که باید این ابزارها مشکلی از مردم حل کنند و حتی باید جانشین این سامانه‌ها مشخص و اعلام شود.

بررسی شکایت شهروندان در زیر سه ساعت در سامانه فؤاد

داوودی تأکید کرد: در سامانه فؤاد، زیر سه ساعت شکایت شهروندان بررسی می‌شود و حتی در تخلفات مربوط به هدررفت انرژی هم اگر سوءاستفاده مشاهده شود، مردم می‌توانند آن را پیگیری و گزارش کنند.

صدور کارنامه عملکرد دستگاه‌ها و ارائه به هیأت دولت

رئیس مرکز بازرسی و ارتقای سلامت اداری سازمان برنامه و بودجه گفت: از طریق این سامانه یک کارنامه صادر می‌شود و در اختیار هیأت دولت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها نیز به این کارنامه دسترسی دارند و عملکرد ادارات در این حوزه به راحتی سنجش می‌شود.

داوودی افزود: دولت چهاردهم اولین دولتی است که خودش را از این طریق در معرض نظر مردم قرار داده است زیرا در نهایت به اصلاح فرآیند پاسخگویی به مردم منجر می‌شود و گام بزرگی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود.

