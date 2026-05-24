کشف کود شیمیایی قاچاق در سمنان؛ ۵ متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس متوجه دپو انواع کود شیمیایی قاچاق در یکی از شرکت های شهرک صنعتی سمنان شد.

وی ادامه داد: در راستای مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار اقلام مورد نیاز پلیس اقدامات ویژه و تخصصی را در دستور کار خود داشته است.

فرمانده انتظامی استان سمنان از همراهی قضایی و همکاری سایر دستگاه های دولتی در این پرونده تقدیر کرد و توضیح داد: از محل انبار این شرکت بازرسی لازم انجام گرفت.

حسینی از کشف یک هزار تن کود شیمیایی قاچاق در این انبار خبر داد و اضافه کرد: ارزش این محموله پنج هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

وی با اشاره به پلمب این انبار، افزود: پنج متخلف نیز در این راستا دستگیر و این اخلال گران بازار و باهم زنندگان امنیت اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدند.