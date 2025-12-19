سردار حسینی: انجام ۵ رویداد پلیسی در استان سمنان؛ ۶ متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر آدینه قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در دیدار با خبرنگاران از انجام شش مأموریت پلیسی طی شبانه روز گذشته در استان خبر داد و اظهار داشت: دو مورد پیرامون قاچاق کالا و چهار مورد دیگر مربوط به سرقت بوده است.

وی از کشف انبار کود شیمیایی در یک واحد تجاری شهرک صنعتی آرادان خبر داد و گفت: ۱۵۰ تن کود شیمیایی و ۱۰۰ تن مواد اولیه ساخت آن به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۲۰ قطعه تجهیزات الکترونیک قاچاق در اتوبوس عبوری محور میامی به ارزش پنج میلیارد ریال خبر داد و بیان کرد: راننده متخلف دستگیر شد.

حسینی از دستگیری عامل وقوع سرقت منازل مسکونی سازمانی و خالی از سکنه یکی از دستگاه‌های دولتی سمنان به همراه مالخر پرونده خبر داد و اظهار داشت: متهم سابقه دار به انجام ۲۴ فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی به دستگیری سارق سیم و کابل برق هوایی در دامغان به عنوان دیگر رویداد پلیسی اشاره داشت و افزود: این متهم با افزار به ۲۳ فقره سرقت روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان به دستگیری سارق منازل خالی از سکنه در میامی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این متهم به انجام هشت فقره سرقت اعتراف کرده است.