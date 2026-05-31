کشف کالای احتکاری ۵۱ میلیارد ریالی در سمنان؛ ۵ متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از اجرای طرح مقابله با احتکار طی بازه ۱۰ روزه در استان خبر داد و افزود: این طرح با رویکرد پیشگیری از اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در این طرح پلیس با اقدامات اطلاعاتی از انبارهای مشکوک بازرسی لازم را برای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری قاچاق انجام داده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان از انجام عملیات مختلف برای اجرای طرح خبر داد و بیان کرد: ماحصل آن کشف ۵۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال کالای احتکاری بوده است.

حسینی از دستگیری پنج متخلف خبر داد و اظهار کرد: متهمان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: پلیس با هر گونه اقدام که موجب اخلال در بازار شود به طور جد برخورد می‌کند و این طرح‌ها همچنان در استان سمنان ادامه دار است.