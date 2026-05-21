به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی گلی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری سمنان از کشف انبار بزرگ نگهداری کود شیمیایی قاچاق در شهرک صنعتی سمنان خبر داد و اضافه کرد: این محموله هزار تن برآورد شده است.

وی از تشکیل گروه های مشترک قضایی، نظارتی، انتظامی و تعزیرات برای پایش بازار خبر داد و افزود: در این راستا از انبارهای نگهداری کالاهای راهبردی به صورت محسوس و نامحسوس بازرسی می شود.

دادستان سمنان با اشاره به اینکه این انبار در همین پایش ها مورد شناسایی قرار گرفت، ادامه داد: انبار مذکور با حکم قضایی پلمب شد.

گلی از تشکیل پرونده در مراجع قضایی برای مالک این انبار خبر داد و بیان داشت: این محموله پس از طی مراحل قانونی برای پیشگیری از اختلال در بازار در نهایت با قیمت مصوب توزیع می شود.

وی به برخورد جدی با اخلال گران اقتصادی و بازار استان سمنان تاکید داشت و افزود: احتکار و نگهداری غیر قانونی نهاده های کشاورزی بر بازار و معیشت مردم اثر گذار است و در این موارد هیچ مماشاتی با متخلفان انجام نخواهد شد.