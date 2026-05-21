  1. استانها
  2. سمنان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

انبار یک‌هزار تنی کود شیمیایی قاچاق در شهرک صنعتی سمنان پلمب شد

انبار یک‌هزار تنی کود شیمیایی قاچاق در شهرک صنعتی سمنان پلمب شد

سمنان- دادستان سمنان از کشف انبار یک‌هزار تنی کود شیمیایی قاچاق در شهرک صنعتی سمنان خبر داد و گفت: این محموله پس از انجام تشریفات قانونی در بازار توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی گلی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری سمنان از کشف انبار بزرگ نگهداری کود شیمیایی قاچاق در شهرک صنعتی سمنان خبر داد و اضافه کرد: این محموله هزار تن برآورد شده است.

وی از تشکیل گروه های مشترک قضایی، نظارتی، انتظامی و تعزیرات برای پایش بازار خبر داد و افزود: در این راستا از انبارهای نگهداری کالاهای راهبردی به صورت محسوس و نامحسوس بازرسی می شود.

دادستان سمنان با اشاره به اینکه این انبار در همین پایش ها مورد شناسایی قرار گرفت، ادامه داد: انبار مذکور با حکم قضایی پلمب شد.

گلی از تشکیل پرونده در مراجع قضایی برای مالک این انبار خبر داد و بیان داشت: این محموله پس از طی مراحل قانونی برای پیشگیری از اختلال در بازار در نهایت با قیمت مصوب توزیع می شود.

وی به برخورد جدی با اخلال گران اقتصادی و بازار استان سمنان تاکید داشت و افزود: احتکار و نگهداری غیر قانونی نهاده های کشاورزی بر بازار و معیشت مردم اثر گذار است و در این موارد هیچ مماشاتی با متخلفان انجام نخواهد شد.

کد مطلب 6836907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها