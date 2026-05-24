۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

عطرافشانی گلزار شهدای شاهرود در سالروز آزادسازی خرمشهر

شاهرود- همزمان با سالروز فتح خرمشهر، آیین غبارروبی و گلباران مزار مطهر شهدای شاهرود با حضور فرماندار، امام جمعه و مدیران اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عصر یکشنبه آیین غبارروبی و عطر افشانی گلزار مطهر شهدای شهرستان شاهرود به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و تجلیل از ایثارگری رزمندگان در این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، حاضرین با قرائت فاتحه و نثار گل بر قبور مطهر شهیدان، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

مدیران و مسئولان حاضر در برنامه به زنده نگه داشتن یاد شهدا تاکید کرده و آن را وظیفه‌ای همگانی دانستند.

مسئولان در این آیین به اینکه امنیت و استقلال کشور را امروز مدیون شهدا و ایثارگری جانبازان هستیم تاکید کردند و خدمت صادقانه به مردم را ادامه دهنده راه آن ها دانستند.

