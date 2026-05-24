حمله خرس به مرد روستایی در چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر حمله یک قلاده خرس در روستای بیجدنو از توابع منطقه گرم‌آوو شهرستان چالوس مرد روستایی به شدت مجروح شد.

این حادثه در منطقه کوهستانی و صعب‌العبور گرم‌آوو رخ داد و خرس با حمله به یکی از اهالی روستای بیجدنو سبب مصدومیت وی شد.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل شرایط سخت جغرافیایی و ناهمواری مسیر، عملیات نجات با دشواری‌های زیادی مواجه شد.

به گفته منابع محلی، تلاش برای انجام هلی‌بُرن یا خروج هوایی مصدوم به دلیل محدودیت‌های محیطی با ناکامی همراه شد. در نتیجه، امدادگران مصدوم را به صورت زمینی و با طی مسیری دشوار به بیمارستان منتقل کردند.

حال عمومی این مجروح از سوی مسئولان درمانی چالوس وخیم گزارش شده است.