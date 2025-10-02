به گزارش خبرگزاری مهر، حمله خرس سبب زخمی شدن یکی از کشاورزان روستای زرین‌کمر شد و به دلیل شدت جراحات، این فرد به بیمارستان آمل منتقل شده و تحت درمان قرار دارد.

این حادثه در محدوده جلال‌آباد از توابع روستای زرین‌کمر رخ داد و طی آن، یکی از کشاورزان محلی به شدت از ناحیه پا آسیب دید.

این کشاورز به همراه فرزندش برای سرکشی به باغ خود و بررسی خسارات احتمالی ناشی از حمله حیوانات وحشی به سمت باغ در حرکت بود که به صورت ناگهانی با یک خرس مواجه شده و مورد حمله قرار گرفت.

پس از وقوع حادثه، بلافاصله نیروهای امدادی محلی وارد عمل شده و مصدوم را ابتدا به بیمارستان بلده منتقل کردند، اما به دلیل شدت جراحات وارده، با تشخیص تیم پزشکی و هماهنگی‌های انجام شده، وی به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل انتقال یافت.