امیرعباس چوپان هم طلایی شد/ سومین قهرمانی جودو ایران در کاپ آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های جودو کاپ آفریقا که دارای رنکینگ فدراسیون جهانی است و به میزبانی الجزایر برگزار می شود، شامگاه امروز یکشنبه(سوم خرداد) امیرعباس چوپان در وزن منفی 90 کیلوگرم در مبارزه فینال برابر حریفی از کشور میزبان به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

تیم ملی جودو ایران که با ترکیبی سه نفره و با هدایت ایوب رستمی راهی مسابقات کاپ آفریقا در الجزایر شده بود، در مبارزات روز نخست توسط سبحان حکیمی به مدال طلا در بخش نوجوانان دست یافته بود. الیاس پرهیزگار نیز دومین مدال طلای ایران در این رقابت ها را در بخش بزرگسالان به گردن آویخت.