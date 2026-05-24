به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی شامگاه یکشنبه در اجتماع میدان شهید رحمانی که با محوریت یادواره شهید سردار حسینی مطلق برگزار شد، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و عملیات رمضان را گرامی می‌داریم و امشب یادواره شهید بزرگ دیار گروس، سردار حسینی مطلق، برگزار شده است.

وی افزود: این برنامه با حضور پرشور مردم برگزار شد و این حضور نشان می‌دهد مردم در پاسداری از انقلاب اسلامی همواره پیشگام بوده‌اند.

امام جمعه بیجار بیان کرد: مردم بیجار دلداده این شهید بودند و چشم‌انتظار بازگشت پیکر این شهید تا برای استقبال از او حضور یابند، اما تقدیر الهی چنین رقم خورد که در کنار سایر همرزمان شهیدش آرام گیرد.

وی ادامه داد: سردار حسینی مطلق پاداش مجاهدت‌ها و خدمات خود را دریافت کرد و ما به مقام این شهید رشید اسلام غبطه می‌خوریم؛ خوشا به حال او که در رکاب مولای خود و در مسیر ولایت به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام خورشیدی با اشاره به سالروز فتح خرمشهر گفت: خرمشهر با غیرت، شجاعت و ایستادگی مردم و رزمندگان اسلام فتح شد و امروز نیز مردم دیار گروس بیش از ۸۰ شب است که در حال حماسه‌آفرینی هستند.