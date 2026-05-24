به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استاد حسینی شامگاه یکشنبه در یادبود شهدای سوم خرداد و فتح خرمشهر در مسجد جوادالائمه شاهرود با بیان اینکه سوم خرداد در تاریخ ایران ماندگار است بیان داشت:سوم خرداد مصداق ایستادگی ملت ایران است.

وی با بیان اینکه انقلاب با شعار نه شرقی و نه غربی روی کار آمد افزود: این یعنی ملت ایران همه قدرت های دنیا را پس زد اما این شعار خوشایند دو بلوک دنیا نبود و لذا توطئه هایشان از همان روز اول پیروزی انقلاب آغاز شد

این پیشکسوت عرصه جهاد با بیان اینکه ۲۵ بهمن یعنی سه روز بعد از انقلاب نخستین فتنه دشمنان در حمله به پادگان مهاباد شکل گرفت بیان داشت: فتنه های دشمن تا به امروز ادامه دارد.

استاد حسینی با بیان اینکه جمهوری اسلامی با خون جوانان خودش توانسته فتنه ها را پشت سر بگذارد بیان کرد: توطئه های دشمن در گنبد، خوزستان، آذربایجان و ... انجام شد اما دشمن وقتی نتوانست انقلاب ملت را از بین ببرد، جنگ را به ما تحمیل کرد.

وی با بیان اینکه همه دنیا در دفاع مقدس یک طرف ایستاد و ایران و خدا و ایمان مردم و امام مردم در سوی دیگر بود افزود: ما نه سلاح و نه موشک داشتیم و حتی در روزهای اول سلاح نداشتیم.

فرمانده اسبق سپاه استان سمنان با بیان اینکه صدام آمده بود سه روزه خوزستان و پنج روزه تهران را بگیرد اما در همان وضعیت بازهم ۳۴ روز پشت دروازه های خرمشهر متوقف شد گفت: رزمندگان ما جانانه از کشور دفاع کردند و آن شبی که دستور عقب نشینی از سوی بنی صدر خائن آمد کسی بر نمی گشت تاجایی که عراقی ها باور نمی کردند ایرانیان خرمشهر را رها کرده باشند.

استاد حسینی با بیان اینکه خرمشهرها در طول انقلاب اسلامی رخ داده است گفت: امروز نیز ملت ایران اسلامی با سلاح ایمان و اعتقاد همچنان از ایران اسلامی دفاع می‌کند و در صحنه ایستادگی درخشیده است.

وی با اشاره به بروز برخی خیانت ها در دوران دفاع مقدس ابراز کرد: مدیریت جنگ در ابتدا دست تفکر ما نمی توانیم لیبرال ها بود طیفی شامل بازرگان و بنی صدر و ... که همیشه برای کشورمان دردسر آفریدند و تا به امروز هم با شعار ما نمی توانیم و سازش مشغول هستند اما ملت ایران ملت امام حسین(ع) و ملت توانستن ها است همانطور که در زمینه موشکی اسرائیل را به ورطه نابودی کشاند لذا این تفکر امروز نیاز کشورمان است.