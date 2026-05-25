سردار نقدی: عملیات براندازی به عملیات تحکیم نظام تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره حضور تاریخی مردم ایران در صحنه و میدان، گفت: ما توانستیم یک بازدارندگی در مقابل دشمن بدست بیاوریم آن هم از این جهت که دشمن متوجه شد که نمی‌تواند مقابل ما به نتیجه مطلوب خود برسد.

وی افزود: یک بعد دیگر بازدارندگی هم این بود که دشمن بداند که اگر بخواهد خطایی کند ضربه جبران‌ناپذیری را خواهد خورد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: امروز این بازدارندگی برای دشمن مشخص شده بگونه‌ای که ۲۸۲ نقطه نظامی آنها منهدم و نیز صدها کشته به دست دشمن باقی مانده است به نحوی که بسیاری از آنها را مخفی کرده‌اند.

سردار نقدی عنوان کرد: روزانه یک هواپیمای ۴۰ تخته بیمارستانی از امارات و یک ۱۰ تخته از کویت مجروحان دشمن را برای درمان به بیمارستان‌های آمریکایی در آلمان منتقل می‌کردند.

وی ادامه داد: این دو مورد بازدارندگی توانسته دشمن را کاملا متوقف کند. ما نمی‌توانیم این قول را بدهیم که هیچگونه اتفاقی نمی‌افتد چراکه در طول ۴۷ سال انقلاب یک حرف راست از آمریکا نشنیدیم و یک وعده که بخواهد به آن عمل کند ندیدیم.

نیروهای مسلح ایران در برابر هرگونه اتفاقی آمادگی کامل دارند

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: نیروهای مسلح و مردم در برابر هرگونه اتفاقی آمادگی کامل دارند و این را در صحنه های گوناگون نیز به وضوح مشاهده کرده‌ایم.

سردار نقدی بیان کرد: دشمن امروز خود را پیروز میداند و برای خود سناریوهای گوناگون ساخته است اما آنچه حقیقت بوده پیروزی بلاشک مردم غیور ایران است و رزمندگان و مردم توانسته‌اند در تمام جبهه‌ها دشمن را شکست دهند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین هدف دشمن از این جنگ براندازی نظام بود اما ۱۸۰ درجه خلاف آن اتفاق افتاد به‌گونه‌ای که پایه‌های نظام تحکیم شد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: ادعای دشمن مبنی بر تغییر رژیم در ایران، نوعی مضحکه در دنیاست. نسل دهه هشتاد و نود و چهارصد که دشمن را نمی‌شناختند این‌گونه جنایات موجب شد که دشمن شناسی در وجود آنها نفوذ کند.

در جنگ اخیر عملیات براندازی نظام به عملیات تحکیم نظام تبدیل شد

سردار نقدی با بیان اینکه در جنگ اخیر عملیات براندازی نظام به عملیات تحکیم نظام تبدیل شد، گفت: اقداماتی که دشمن صورت داد بگونه‌ای به ضرر آنها تمام شد چراکه دکترین نظامی آنها اینگونه بود که نوعی وحشت به دل مردم بیاندازند همچون حمله به مدرسه میناب اما این جنایات موجب این شد که مردم دشمن را به خوبی بشناسند.

وی با اشاره به اینکه اثر تحکیم نظام را هر شب در میدان مشاهده می‌کنیم، گفت: نزدیک به ۹۰ روز است که مردم به صورت شبانه روز در میدان هستند و این نشان داد که ولایت فقیه مردمی‌ترین نظام دنیاست.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه هدف دوم دشمن را تجزیه ایران دانست و گفت: آنها شروع به زدن پایگاه‌ها و قرارگاه‌های مرزی ایران کردند و تجزیه طلب ها را سازماندهی کرده بودند که بتوانند ضربه بزنند اما در رسیدن به این هدف نیز شکست خوردند.

هوشمندانه مراکز تجمع تجزیه طلب ها را بمباران کردیم

سردار نقدی تصریح کرد: ما هوشمندانه مراکز تجمع تجزیه طلب ها را بمباران کردیم و توانستیم آن ها را ناکارآمد کنیم اما آنچه موجب شکست جدی تجزیه طلبی شد این بود که پذیرشی از داخل نیز از آنها نشد. وی ادامه داد: حرکت تجزیه طلبی نتیجه عکس داد به‌گونه‌ای که وحدت و انسجام را میان ملت ایران بیشتر کرد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: اقدام بعدی دشمن این بود که می‌خواستند صیانت ایران بر خلیج فارس را از بین ببرند اما رزمندگان ما جانانه تنگه هرمز و معابر آبی و خاکی را در جنوب کشور محافظت کردند و اجازه نفوذ به دشمن ندادند.

سردار نقدی مطرح کرد: از روز ۱۷ اسفند دشمن اقدام به بمباران سنگین نیروی دریایی ارتش و سپاه کرد️ اما با پدافندهای غیرعامل نیروی دریایی پیش‌بینی شده، رزمندگان ما توانستند خیلی از امکانات خود را نگه دارند.

وی افزود: دشمن برای رسیدن به اهداف ۲ هزار و ۱۰۰ پرتابه روی جزیره بوموسی و نزدیک به ۳۰۰ موشک زمین‌به‌زمین به این جزیره زدند اما پاسخ رزمندگان ما موجب شد که ️افراد داخل ناوهای امریکایی تحت فشار روانی از حملات موشکی قرار گیرند به‌گونه‌ای که دیدیم فرمانده نیروی دریایی خود را نیز عزل کردند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه تأکید کرد: از ۲۵ اسفند تا اواخر سال بر روی بحث ترورها تمرکز کردند که شکست خوردند.

س️ردار نقدی با بیان اینکه در ترورهای هوایی کم‌تجربه بودیم، گفت: ️دشمن نتوانست برخی از شخصیت‌های مهم را ترور کند. مثلا اقدام کردند برای ترور فرمانده سپاه اما شکست خوردند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه اظهار کرد: در ماجرای تشکیل جلسه مجلس خبرگان هم دشمن تهدید کرده بود اما جلسه با حضور ۱۲۰ نفر تشکیل شد.

آمریکا افسانه تسلط بر نفت ایران را در سر می‌پروراند که شکست خورد

وی در ادامه تصریح کرد: دشمن راهبرد مشخصی ندارد. سراغ فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی رفت، اما ما همان بخش‌هایی را زدیم که آمریکا در آنها سهام‌دار بود.مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: رئیس‌جمهور آمریکا بعد از حمله به پارس جنوبی توبه‌نامه نوشت و جمله معروف «یکی بزنی، ده تا می‌خوری» را تجربه کرد.

سردار نقدی گفت: علت شکست آمریکا این بود که مردم با تمام توان مقابله کردند و ذهنیت غلطی که می‌گفت «ایرانی‌ها منتظر نجات از سوی آمریکا هستند» برای همیشه از بین رفت.

وی تصریح کرد: همه نیروهای مردمی با هر سلاحی که در دست داشتند به هوابردهای آمریکایی شلیک می‌کردند. ژنرال آمریکایی در گزارشش گفته است «ما از همه طرف محاصره شده بودیم و هرکس با کوچک‌ترین سلاحی به ما شلیک می‌کرد.»