خیل عظیم عاشقان حسینی در مرز مهران طی شامگاه یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، خیل عظیم عاشقان اباعبداللهالحسین (ع) برای شرکت در مراسم معنوی دعای عرفه در کربلای معلی، در پایانه مرزی مهران گردهم آمدهاند تا راهی کشور عراق شوند.
در همین راستا، مسئولان استانی ایلام با بسیج تمامی امکانات رفاهی و امدادی، برای تسهیل تردد و تأمین آسایش این زائران در گذرگاه مرزی مهران تمهیدات ویژهای اندیشیدهاند.
این در حالی است که روزانه نزدیک به ۱۰ هزار زائر و مسافر از مرز بینالمللی مهران تردد میکنند و مسئولان امر، روز عرفه را فرصتی مغتنم برای ارزیابی زیرساختها و تمرین عملیاتی در آستانه میزبانی از زائران در ایام محرم و حماسه پیادهروی اربعین حسینی میدانند.
حیدر دشتیپور، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی امکانات خدماتی و رفاهی از جمله مساجد، نمازخانهها، سیستمهای سرمایشی و سرویسهای بهداشتی با دقت بازبینی و تجهیز شدهاند.
وی افزود: با همکاری شرکتهای حملونقل، برنامهریزی لازم برای انتقال زائران در زمان بازگشت صورت گرفته و ناوگان اتوبوسی مورد نیاز برای تسریع در روند جابهجایی مسافران در پایانه مستقر شده است.
حمزه محمدیمقدم، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام نیز با تأکید بر تضمین سلامت زائران گفت: نیروهای تخصصی هلالاحمر با آمادگی کامل در مرز مهران مستقر هستند.
وی با اشاره به راهاندازی درمانگاه سرپایی و بستری موقت «شهدای امدادگر»، تصریح کرد: این مرکز جهت ارائه خدمات فوری پزشکی، امدادی و درمانی به زائران در کوتاهترین زمان ممکن، تجهیز و آمادهسازی شده است.
