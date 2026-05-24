مرادی: مردم؛ معجزه خدا بر روی زمین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله مرادی شامگاه یکشنبه در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و در اجتماع عظیم مردمی در منطقه میدان شهدا برگزار شد، با اشاره به توصیه‌ رهبر معظم انقلاب مبنی بر بازگویی دقیق و بدون دخل و تصرف خاطرات جنگ، به بیان روایاتی از دوران دفاع مقدس پرداخت.

این راوی دفاع مقدس در ادامه، با اشاره به دیدار خصوصی خود با رهبر شهید انقلاب، به نقل نکات مهمی از ایشان پرداخت و اظهار کرد: رهبر انقلاب در این دیدار بر دو نکته کلیدی تأکید داشتند؛ نخست آنکه خداوند در طول تاریخ با دعای مردم، مقدرات را تغییر داده است، چنان‌که ظهور حضرت موسی (ع) ۱۷۰ سال جلو افتاد. نکته دوم نیز هشدار درباره عواقب تنهایی امام زمان (عج) و لزوم یاری ایشان از سوی مردم است تا شاهد تکرار حوادث تلخ تاریخی نباشیم.

وی گفت: امروز مردم خود به معجزه الهی روی زمین تبدیل شده‌اند.