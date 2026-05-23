ملت ایران با بصیرت در برابر زورگویان ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امین رسولی شامگاه شنبه در قرار شبانه «شبهای مقاومت» تربتحیدریه با اشاره به شرایط کشور در سالهای ابتدایی دفاع مقدس اظهار کرد: در آغاز جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران حتی از ابتداییترین تجهیزات دفاعی بیبهره بود و به تعداد رزمندگان حاضر در میدان، سلاح انفرادی وجود نداشت، اما امروز به برکت مجاهدت جوانان، دانشمندان و نیروهای مسلح، ایران اسلامی به توانمندیهای قابل توجه دفاعی دست یافته است.
جانشین سپاه امام رضا(ع) افزود: نخبگان و تحلیلگران دنیا از مقاومت مردم ایران و عملکرد نیروهای مسلح در حوادث اخیر دچار حیرت شدهاند و نخستین شگفتی آنان، حضور مردم در میدان و ایستادگی ارزشمند ملت ایران است که الگویی برای سایر ملتها در مقابله با زورگویان جهان شدهاند.
وی ادامه داد: دومین حیرت دشمنان از اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در برابر قدرتهای بزرگ و اتمی دنیا با صلابت ایستادند و پاسخهای خیرهکنندهای ارائه کردند.
رسولی با بیان اینکه وجه تمایز نیروهای مسلح ایران با سایر ارتشهای دنیا، ایمان و اعتقاد است، تصریح کرد: همان قدرت ایمان که در دوران هشت سال دفاع مقدس موجب سربلندی ملت ایران شد، امروز نیز در میان ارتش، سپاه و بسیج وجود دارد و عامل اصلی اقتدار کشور به شمار میرود.
جانشین سپاه امام رضا(ع) همچنین پایداری مسئولان جمهوری اسلامی را سومین عامل شگفتی دشمنان دانست و گفت: در بسیاری از کشورها، با فشار قدرتهای استکباری، حکومتها سقوط میکنند یا مسئولان فرار میکنند، اما مسئولان جمهوری اسلامی با وجود همه فشارها همچنان در میدان خدمت حضور دارند.
وی با تأکید بر ضرورت صبر راهبردی و بصیرت در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: امروز حضور مردم در صحنه، ادامه مسیر امام شهدا و نشانه بیداری ملت ایران است و باید این حضور را قدر دانست.
رسولی با اشاره به روحیه استکبارستیزی ملت ایران اظهار کرد: دشمنان فهمیدهاند که با ابزارهای سخت نمیتوانند در برابر ملت ایران به اهداف خود برسند و مردم ایران با شجاعت و افتخار، فریاد استکبارستیزی و مقابله با ظلم را سر میدهند.
