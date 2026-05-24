پیام فرمانده سپاه امام رضا(ع) به مناسبت سالروز فتح خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر،در پیام سردار غیاثی آمده است: سوم خرداد، یادآور یکی از درخشان‌ترین برگ‌های کتاب تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که غیرت و ایمانِ فرزندان این مرز و بوم، ناممکن‌ها را ممکن کرد و ثابت نمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد، این پیروزی صرفاً یک عملیاتِ کلاسیک نظامی نبود، بلکه پیروزیِ اراده‌ یک ملت بر تمام استکبار بود.

در ادامه پیام فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام آمده است: امروز در حالی چهل و سومین سالگرد این حماسه ماندگار را گرامی می‌داریم که میدان‌ نبرد، از خاکریزهای جنوب به عرصه‌های متنوع جنگ ترکیبی تغییر ماهیت داده اما آنچه همچنان ثابت و استوار باقی مانده گوهرِ مقاومت است که ملت بزرگ ایران در ابتدای انقلاب در جان و دلِ خود پرورش دادند.

در ادامه پیام وی آمده است: رزمندگانِ امروزِ ما، همان سربازانِ گمنامِ جبهه‌های پیشرفت هستند که با تکیه بر خودباوری، محاصره‌ها را در میدان‌های مختلف یکی پس از دیگری می‌شکنند. این پیروزی‌ها نشان می‌دهد که روحِ حماسه سوم خرداد به عنوان یک الگوی خدشه‌ناپذیر، همچنان در کالبدِ انقلاب جاری است.

غیاثی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌المقدس و تبریک این فتح عظیم، خطاب به ملت شریف ایران آورده است: اطمینان می‌دهم که فرزندانِ شما در نیروهای مسلح، با همان روحیه‌ی همرزمانانمان در دفاع مقدس و با پیروی از فرامین رهبری عزیز انقلاب خرمشهرهایِ پیشِ رو را با اتکا بر توانِ داخلی و اتحادِ ملی، فتح خواهند کرد.