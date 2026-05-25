به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان کودتای آمریکایی-صهیونیستی هجدهم و نوزدهم دی‌ماه و بروز اقدامات آشوبگرانه و ضد امنیتی عناصر تروریستی دشمن، آسیب‌های گسترده‌ای به کشور وارد شد و هزاران نفر از شهروندان بی‌گناه و نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیدند.

همچنین این عناصر، در نقش نیروهای پیاده‌نظام دشمن، بهانه و بستر لازم را برای تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن علیه کشور فراهم کردند.

عباس اکبری فیض‌آبادی یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان بود که نقش مهمی در حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت و همچنین مراکز خدماتی داشت.

نامبرده با استفاده از سلاح کلت کمری که به همراه داشت، به همراه عده دیگری از اغتشاشگران به فرمانداری نائین حمله کرده و اقدام به شلیک به سمت مأموران حافظ امنیت کرده است.

براساس اسناد و تصاویر موجود در پرونده، نامبرده به‌صورت مسلح در خیابان حضور یافته و اقدام به تیراندازی به سمت ماموران حافظ امنیت کرده است.

پس از شناسایی و دستگیری عباس اکبری، پرونده قضایی برای وی تشکیل و روند رسیدگی به اتهامات او آغاز شد.

عباس اکبری به اتهام محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور محاکمه شد.

پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، با توجه به اقاریر متهم دایر بر همراه داشتن کلت کمری جنگی، حضور در خیابان و اقدام به تیراندازی که از مصادیق واضح کشیدن سلاح به قصد جان اشخاص است، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شده، همچنین فیلم موجود از لحظه تیراندازی و گزارش مرجع انتظامی از کشف اسلحه از منزل متهم، بزهکاری عباس اکبری محرز و وی به مجازات اعدام محکوم شد.

با فرجام‌خواهی عباس اکبری، پرونده در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد.

بر اساس رأی دیوان عالی کشور، رأی دادگاه براساس مدارک، مستندات و اظهارات متهم صادر شده و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

پس از تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور، عباس اکبری فیض‌آبادی فرزند علی صبح دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵، به دار مجازات آویخته شد.