  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

بازوی «عدل‌ایران» به ۱.۹ میلیون کاربر رسید

بازوی «عدل‌ایران» به ۱.۹ میلیون کاربر رسید

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از جذب بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار کاربر توسط بازوی «عدل‌ایران» در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: در مسیر توسعه دسترسی آسان و غیرحضوری مردم به خدمات قضایی، استفاده از بستر پیام‌رسان‌های داخلی در دستور کار قرار گرفت. در این میان، بازوی «عدل‌ایران» در یکی از پیامرسان های داخلی با جذب بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار کاربر، عملکردی قابل‌توجه را به ثبت رسانده است. به‌زودی نیز برنامک خدمات قضایی در بستر این پیام‌رسان در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت تا دسترسی مردم عزیز به عدالت آسان‌تر شود.

کد مطلب 6840720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها