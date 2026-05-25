به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: در مسیر توسعه دسترسی آسان و غیرحضوری مردم به خدمات قضایی، استفاده از بستر پیامرسانهای داخلی در دستور کار قرار گرفت. در این میان، بازوی «عدلایران» در یکی از پیامرسان های داخلی با جذب بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار کاربر، عملکردی قابلتوجه را به ثبت رسانده است. بهزودی نیز برنامک خدمات قضایی در بستر این پیامرسان در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت تا دسترسی مردم عزیز به عدالت آسانتر شود.
