به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام احمد پریچه با تأکید بر اینکه عملیات بیتالمقدس یکی از سرنوشتسازترین و مهمترین عملیاتهای دوران دفاع مقدس بود، اظهار کرد: اگر جانفشانی و ایثار شهدایی همچون شهید پریچه نبود، بدون شک دستور تاریخی امام راحل (ره) برای آزادسازی خرمشهر محقق نمیشد.
وی با اشاره به سن کم این شهید بزرگوار در زمان شهادت، افزود: شهید پریچه در سن ۱۶ سالگی به مقام والای شهادت نائل آمد و این موضوع نشاندهنده روحیه بلند و بصیرت عمیق نسل جوان آن دوران است.
فرماندار دشتی با بیان اینکه امروز نیز همان روحیه شهادتطلبی و ایستادگی در نسل جوان کشور موج میزند، تصریح کرد: در جریان وقایع اخیر ، شاهد بودیم که جوانان این مرز و بوم چگونه با همان روحیه انقلابی و جانفشانی، از ارزشهای نظام دفاع کردند.
فرماندار دشتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردان عملیات بزرگ بیت المقدس، گفت: شهرستان دشتی افتخار دارد که در آزادسازی خرمشهر هشت شهید سرافراز را تقدیم نظام اسلامی کرده است.
مقاتلی خاطرنشان کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مدیون خون پاک شهداست و دیدار با خانوادههای معظم آنان، ضمن اینکه ادای دین به قهرمانان ملی است، موجب تقویت روحیه خدمتگزاری در مسئولان میشود.
