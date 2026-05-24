خرمشهر، تجلی امدادهای الهی وپیروزی ایمان/ازحماسه خرمشهر تامیادین امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان البرز، در بیانیهای به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، این روز را نماد ایستادگی، ایمان و اتحاد ملت در برابر تهاجم دشمن بعثی توصیف کرد و آن را یکی از درخشانترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی دانست.
در متن این بیانیه آمده است که سوم خرداد، یادآور زمانی است که ملتی با عزمی پولادین و تکیه بر ایمان خود، غیرممکن را ممکن ساخت و با تجلی شعار ما میتوانیم، سد استکبار را در هم شکست.
پیوند خون و راه مقاومت
سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام البرز، با نگاهی به تقارن میان حماسههای دیروز و امروز، تاکید کرد که روحیه جهادی و ایثارگری پاسداران، از سالهای پرخطر جنگ تحمیلی تا روزهای دشوار نبردهای اخیر، همواره جاری بوده است.
همانگونه که رزمندگان ما در عملیات بیتالمقدس با نثار جان خود، خرمشهر را از لوث اشغالگران پاک کردند، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم شهادت و جانفشانی پاسداران سرافراز سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام استان البرز، در میدانهای دفاعی اخیر، نشان داد که راه مقاومت با خون تازه شده است و شهادت، تنها زبان ایستادگی در برابر ظلم است.
درس خرمشهر در نبردهای معاصر
در ادامه این بیانیه، با اشاره به اهمیت میراث خرمشهر در دوران معاصر، خاطر نشان شده است؛ خرمشهر به ما آموخت که در میدانهای نبرد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز میتوان با تکیه بر توان داخلی و روحیه جهادی بر هر مانعی فائق آمد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، به همان ایمان به نصرت الهی و مقاومت فعالی که در سالهای جنگ تحمیلی تجلی یافت، برای عبور از چالشهای پیش رو نیاز داریم.
تجدید میثاق با رهبری و شهدای مقاومت
در پایان این بیانیه، فرمانده سپاه استان البرز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عملیات بیتالمقدس، سرداران شهید و شهدای مدافع حرم، با تجدید میثاق با خون شهیدانی که در نبردهای اخیر استان البرز، جان خود را فدای میهن کردند، بر ایستادگی در برابر دشمنان داخلی و خارجی تاکید کرد.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، با تاکید دوباره بر وفاداری عمیق به راه و اندیشههای امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب، یادآور شد که حماسهآفرینان فتح خرمشهر و شهیدان این سرزمین، تنها نامهایی در تاریخ نیستند؛ بلکه چراغهای فروزانیاند که در ژرفای وجدان و حافظهی جمعی ملت ایران، برای همیشه روشن ماندهاند و مسیر عزت، مقاومت و امید را به نسلهای امروز و فردا نشان میدهند.
