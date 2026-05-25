هشدار پلیس نسبت به قیمت ارزانِ کالای مشکوک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی، با اشاره به پیوند میان «خرید مشکوک» و «تداوم باندهای سرقت»، و با نگاهی تحلیلی به ساختار جرایم، توضیح داد: باندهای سازمان یافته سرقت، بدون وجود «مالخران» و «خریدارانِ بیدقت»، توانایی فعالیت ندارند.
وی اظهار کرد: هر بار شهروندی کالایی مشکوک را خریداری میکند، در واقع به مجرم پیام میدهد که؛ «ما کالای تو را میخواهیم، پس به سرقت ادامه بده». این رفتار، منجر به افزایش خشونت در جرایم و گسترش باندهای سازمانیافته میشود و پلیس آگاهی بهطور ویژه بر خرید تجهیزات الکترونیکی، لوازم خانگی و خودروهای مشکوک تمرکز کرده است.
سرهنگ شریفی در ادامه خاطرنشان کرد: عدم وجود مدارک اصالت کالا، اولین زنگ خطر است. فریب قیمتهای وسوسهانگیز را نخورید؛ هزینهای که شما برای خرید کالای ارزان میپردازید، در واقع هزینهای است که جامعه برای امنیتِ از دست رفته، خواهد پرداخت.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با تأکید بر اینکه «پیشگیری، ارزانتر از برخورد با جرم است» و از شهروندان میخواهد که هوشیاری خود را در خرید و فروش بالا ببرند، تصریح کرد: قطع کردن مسیر نقدینگیِ مالخران، مؤثرترین راه برای فلج کردن باندهای سرقت است. مبارزه با جرم، از خانه و از سبد خرید ما شروع میشود. با پرهیز از خرید کالاهای مشکوک، ما نه تنها از درگیر شدن در پروندههای قضایی خودداری میکنیم، بلکه به عنوان یک شهروند مسئول، در کنار پلیس، به قطع زنجیره جرم کمک میکنیم.
