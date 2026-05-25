سرقت ۵۰۰ گرم طلا با شگرد خوراندن نوشیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: روز گذشته وقوع یک سرقت به عنف در یک طلافروشی در غرب تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد.

به دنبال اعلام این خبر، تیم عملیات کلانتری ۱۴۱ گلستان راهی صحنه جرم شدند و تحقیقات ابتدایی را از صاحب طلافروشی آغاز کردند. او ماجرا را این‌طور توضیح داد: ساعتی پیش یک زن جوان به مغازه آمد و خواست تا طلاها را برای خرید ببیند. او یک نوشیدنی هم داشت که به من نیز تعارف کرد. هنگامی که آب‌میوه را نوش کردم، گیج شدم و از هوش رفتم. وقتی بیدار شدم، متوجه شدم نزدیک به ۵۰۰ گرم طلا از مغازه سرقت کرده و متواری شده است.

مأموران پلیس پس از دریافت این اطلاعات مهم، در نخستین گام دوربین‌های مداربسته مغازه طلافروشی را هدف بازبینی قرار دادند که در این شاخه از تحقیقات، هویت متهم شناسایی شد.

تیم پلیسی در گام بعدی با اقدامات پلیسی دریافتند که زن جوان پس از سرقت طلاها، در همان محدوده تردد دارد که در ادامه مأموران خیلی زود او را در خیابان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

متهم در جریان تحقیقات ابتدایی صراحتاً به سرقت به عنف از مرد طلافروش اعتراف کرد و اموال سرقتی نیز کشف و با دستور قضایی به شاکی بازگردانده شد؛ در ادامه نیز تیم پلیسی مأموریت یافت تا با اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهد.

متهم جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده و کشف جرایم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات همچنان ادامه دارد.