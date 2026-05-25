اعطای تسهیلات ۳۰ میلیونی ازدواج به دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، به مناسبت فرارسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علم و فرهنگ از ارائه تسهیلات ویژه مالی جهت حمایت از ازدواج دانشجویی خبر داد.

منوچهر جهانیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی این دانشگاه، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ترویج سنت حسنه ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده میان جوانان، با همکاری «صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران»، وام ازدواج به مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای دانشجویان واجد شرایط در نظر گرفته شده است.

شرایط دریافت تسهیلات

بر اساس اعلام معاون فرهنگی دانشگاه، این تسهیلات به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که تاریخ عقد آن‌ها حداکثر ۲۴ ماه گذشته باشد. همچنین بازپرداخت این وام قرض‌الحسنه به‌صورت اقساط بیست‌ماهه تعیین شده است.

مهلت ثبت‌نام

وی ادامه داد: دانشجویان متقاضی بهره‌مندی از این تسهیلات فرصت دارند تا عید سعید غدیر خم برای تکمیل مراحل ثبت‌نام و کسب اطلاعات تکمیلی با کارشناس مربوطه در صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان (داخلی ۳۶۳) تماس حاصل کنند.

جهانیان در پایان با تأکید بر اهمیت توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، خاطرنشان کرد: دانشگاه علم و فرهنگ تمام تلاش خود را برای افزایش تسهیلات رفاهی و ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه دانشگاهی به کار خواهد بست.