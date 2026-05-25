به گزارش خبرگزاری مهر، آرش محمدی نافچی، اظهار کرد: آرمان محمدی نافچی، رئیس کمیته داوران هیات استان، و شقایق مولایی کوچکی، رئیس کمیته کودکان هیأت استان، بهعنوان نخستین داوران مرد و زن چهارمحال و بختیاری، از سال ۱۴۰۲ تاکنون برای چهارمین سال متوالی در دوره رفرشینگ داوران فدراسیون حضور یافتهاند و با موفقیت در این دوره، در فهرست داوران رسمی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرند.
وی افزود: این دوره بهصورت سالانه به میزبانی فدراسیون اسکواش و در محل آکادمی ملی المپیک برگزار میشود و داورانی این دوره با موفقیت پشت سر گذارند در لیست رسمی داوران فدراسیون قرار گرفته و برای قضاوت رقابتهای کشوری در سطوح مختلف دعوت خواهند شد.
رئیس هیأت اسکواش چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند روبهرشد این هیأت تصریح کرد: حضور مستمر و آمادگی حرفهای داوران استان در دورههای تخصصی، موجب شده چهارمحال و بختیاری در کنار استانهای صاحبنام کشور، در حوزه داوری نیز بهعنوان یکی از استانهای فعال و موفق شناخته شود. این دستاورد حاصل برنامهریزی هدفمند، آموزش مستمر و تلاش جمعی خانواده اسکواش استان است.
وی در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ورزش و جوانان استان و همکاری اعضای هیأت استان، خواستار توجه و کمک بیش از پیش مسئولین امر در حوزه ورزش برای ایجاد زیرساخت های تخصصی در استان شد.
نظر شما