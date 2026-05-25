  استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

درخشش داوری اسکواش چهارمحال‌وبختیاری در کشور

شهرکرد-رئیس هیأت اسکواش چهارمحال و بختیاری و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، از حضور دو داور استان در دوره رفرشینگ داوران فدراسیون اسکواش در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش محمدی نافچی، اظهار کرد: آرمان محمدی نافچی، رئیس کمیته داوران هیات استان، و شقایق مولایی کوچکی، رئیس کمیته کودکان هیأت استان، به‌عنوان نخستین داوران مرد و زن چهارمحال و بختیاری، از سال ۱۴۰۲ تاکنون برای چهارمین سال متوالی در دوره رفرشینگ داوران فدراسیون حضور یافته‌اند و با موفقیت در این دوره، در فهرست داوران رسمی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.

وی افزود: این دوره به‌صورت سالانه به میزبانی فدراسیون اسکواش و در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود و داورانی این دوره با موفقیت پشت سر گذارند در لیست رسمی داوران فدراسیون قرار گرفته و برای قضاوت رقابت‌های کشوری در سطوح مختلف دعوت خواهند شد.

رئیس هیأت اسکواش چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند روبه‌رشد این هیأت تصریح کرد: حضور مستمر و آمادگی حرفه‌ای داوران استان در دوره‌های تخصصی، موجب شده چهارمحال و بختیاری در کنار استان‌های صاحب‌نام کشور، در حوزه داوری نیز به‌عنوان یکی از استان‌های فعال و موفق شناخته شود. این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، آموزش مستمر و تلاش جمعی خانواده اسکواش استان است.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ورزش و جوانان استان و همکاری اعضای هیأت استان، خواستار توجه و کمک بیش از پیش مسئولین امر در حوزه ورزش برای ایجاد زیرساخت های تخصصی در استان شد.

