به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در حاشیه بازدید از برخی از نقاط مورد اصابت منطقه ۲۱ در جنگ تحمیلی سوم و برخی از پروژه های در حال اجرای این منطقه، در خصوص آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب دیده شهر تهران اظهار کرد: از مجموع بیش از ۵۱ هزار واحد مسکونی آسیب دیده در شهر تهران، حدود ۳۹ هزار و ۶۵۰ واحد به تعمیرات جزئی نیاز داشتند که کار ۹۷ درصد این واحدها با کمک مردم و گروه های جهادی و شهرداری به پایان رسیده و امیدواریم تا آخر این هفته یا اوایل هفته آینده به نصاب ۱۰۰ درصدی در این بخش برسیم. واحدهایی که در این بخش باقی مانده اند افرادی بودند که ممکن است یا در منازل‌شان حضور نداشته باشند یا گزارش آسیب ها را دیر ارسال کرده‌اند.

پیش‌بینی اتمام تعمیرات آسیب متوسط منازل مسکونی تا پایان ماه جاری

وی افزود: در بخش آسیب متوسط (تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان) کار تعمیرات حدود ۷۵ درصد واحدها یا با پرداخت هزینه توسط شهرداری به صاحبان واحدها و یا توسط پیمانکاران شهرداری انجام شده است و امیدواریم این بخش نیز تا دو الی سه هفته آینده به پایان برسد.

کلنگ‌زنی برخی از واحدهای مشمول مقاوم‌سازی و تخریب و نوسازی طی روزهای آینده

محمدخانی بیان کرد: در بحث مقاوم سازی و تخریب و نوسازی نیز کار در مراحل تایید نقشه، انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد با پیمانکاران قرار دارد و حتی در برخی از مناطق کار ساخت در حال آغاز است. کلنگ زنی برخی از واحدها را هم در روزهای آینده خواهیم داشت.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: کار تامین ودیعه مسکن نیز همچنان در حال انجام است و حتی در برخی از مناطق به پایان رسیده است. امیدواریم ظرف دوماه آینده تمام این پرونده ها را به پایان برسانیم.

وی با بیان اینکه در موضوع اسکان اضطراری، بعضا رسانه های بیگانه سعی می کنند با شیطنت، کام مردم را تلخ کنند و در مردم اضطراب ایجاد کنند، عنوان کرد: مادامی که بحث منازل افراد و خانواده‌های ساکن در هتل ها تعیین تکلیف نشده، این افراد در هتل ها باقی خواهند ماند و اصلا بحث تخلیه آنها از هتل‌ها وجود ندارد.

محمدخانی یادآور شد: وقتی به افراد اعلام می شود که هتل ها را ترک کنند در واقع خبر خوبی به آن‌ها داده شده که خانه هایشان آماده شده یا ودیعه مسکن‌شان تهیه شده است‌.

وی تاکید کرد: هیچ مشکلی برای همشهریانی که کار بازسازی منزل شان تعیین تکلیف نشده، برای اقامت در هتل‌ها وجود نخواهد داشت.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: تامین خسارت‌ها شامل سه دسته منزل، لوازم منزل و خودرو است که مورد اول یعنی تامین خسارت منزل مسکونی برعهده شهرداری است و تامین خسارت‌ها در موارد لوازم منزل و خودرو برعهده دولت است. البته در این بخش‌ها شهرداری تهران صرفا ارزیابی خسارات را انجام می‌دهد و جبران خسارت برعهده دولت است.

محمدخانی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت در برخی از واحدها در بحث ودیعه مسکن یک ساز و کار سه مرحله ای در نظر گرفته شده، گفت: مرحله اول سقف مبلغی است که اعلام شده اما اگر احیانا این امکان فراهم نشود و عدد بالاتری باید در نظر گرفته شود به شهرداران مناطق تا یک عددی اختیار داده شده است که در واقع این مرحله دوم این موضوع است. مرحله سوم بدین صورت است که اگر باز هم مواردی داشته باشیم که به دلیل متراژ و واقع شدن در منطقه ای خاص نیاز به مبلغ بیشتری داشته باشند، یک کمیته ای در شهرداری این موارد خاص را بررسی می کنند.