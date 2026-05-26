سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز سفرها از صبح امروز به سمت مناطق شمالی و شمالغربی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای آزادراهی استان پرحجم است. در آزادراه قزوین-کرج در محدوده نیروگاه و محمدی و در آزادراه قزوین-زنجان در محدوده کنارگذر، ترافیک نیمهسنگین و در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.
سرهنگ تقیخانی با انتقاد از رفتار پرخطر برخی رانندگان در ترافیک سنگین تصریح کرد: «متأسفانه خیلی از رانندگان وقتی با ترافیک سنگین مواجه میشوند، وارد لاین اضطرار میشوند و آن را کاملاً اشغال میکنند. این کار باعث میشود که دستگاههای امدادی در امدادرسانی با راهبندان و تأخیر مواجه شوند و خدمترسانی را دشوار میکند.»
وی دومین تخلف شایع را توقف رانندگان در سطح راه پس از یک تصادف جزئی دانست و خاطرنشان کرد: «بارها گفتهایم که نهتنها نیازی به توقف در سطح راه نیست، بلکه تکلیف قانونی است که در تصادفات خسارتی، رانندگان وسیله نقلیه را به حاشیه راه هدایت کنند و اجازه عبور به سایر وسایل نقلیه بدهند. توقف در سطح راه باعث ایجاد گره ترافیکی میشود.»
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان با اشاره به یک تخلف خطرناک دیگر گفت: «بعضاً مشاهده میشود که برخی رانندگان از چراغهایی با نور خیرهکننده استفاده میکنند که برای سایر رانندگان بسیار آزاردهنده است و میتواند حوادثی را به دنبال داشته باشد. رانندگی یک اقدام تعاملی و دوطرفه است و از رانندگان خواهش میکنم حتماً نسبت به اصلاح این چراغها اقدام کنند تا خداینکرده حادثهای برای خودشان و دیگران رقم نخورد.»
نظر شما