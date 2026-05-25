گروه جامعه - خبرگزاری مهر، فراجا در یکی از مهم‌ترین طرح‌های تحول آموزشی و نیروی انسانی خود، مسیر تازه‌ای را برای جذب و تربیت نسل آینده پلیس کشور آغاز کرده است؛ مسیری که این‌بار نه از دانشگاه و مراکز آموزش عالی، بلکه از مقطع دبیرستان کلید می‌خورد. راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس را می‌توان آغاز پروژه‌ای بلندمدت برای کادرسازی حرفه‌ای در ساختار انتظامی کشور دانست، طرحی که قرار است نوجوانان مستعد را از سال‌های ابتدایی جوانی وارد مسیر آموزش‌های تخصصی، انضباطی و مهارتی کند.

در همین راستا، فرآیند پیش‌ثبت‌نام دبیرستان‌های پلیس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز شده و فراجا اعلام کرده است که جذب دانش‌آموزان صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی و پس از طی مراحل دقیق علمی، جسمانی و گزینشی انجام خواهد شد.

آغاز پروژه‌ای جدید در نظام آموزشی فراجا

در سال‌های گذشته، مسیر ورود علاقه‌مندان به مجموعه انتظامی کشور عمدتاً از طریق دانشگاه علوم انتظامی یا مراکز درجه‌داری انجام می‌شد، اما اکنون فراجا با الگوبرداری از مدل‌های حرفه‌ای تربیت نیرو در دنیا، به دنبال شناسایی استعدادها از سنین پایین‌تر است.

مسئولان فراجا معتقدند تربیت پلیس حرفه‌ای نیازمند آموزش مستمر، انضباط سازمانی و شکل‌گیری شخصیت حرفه‌ای از دوران نوجوانی است؛ موضوعی که در ساختار جدید دبیرستان‌های پلیس دنبال خواهد شد.

بر اساس اعلام رسمی، این مدارس به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهند کرد و علاوه بر آموزش رسمی آموزش و پرورش، دانش‌آموزان با مهارت‌های تخصصی، آموزش‌های انتظامی، آمادگی جسمانی، فعالیت‌های فرهنگی و مهارت‌های اجتماعی نیز آشنا می‌شوند.

چه کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند؟

مطابق شرایط اعلام‌شده، پذیرش در دبیرستان‌های پلیس تنها برای دانش‌آموزان پسر انجام می‌شود و داوطلبان باید مجموعه‌ای از شرایط علمی، اعتقادی، جسمانی و شخصیتی را داشته باشند.

مهم‌ترین شرایط ثبت‌نام شامل موارد زیر است:

داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد و التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه

برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی

نداشتن سوءسابقه یا وابستگی خانوادگی به گروه‌های معارض

داشتن معدل حداقل ۱۶ در پایان متوسطه اول

حداکثر سن ۱۵ سال در زمان ثبت‌نام

برخورداری از آمادگی جسمانی و تناسب اندام

علاقه‌مندی و تعهد برای خدمت در فراجا در آینده

بر اساس برنامه اولیه، پذیرش در فاز نخست برای دانش‌آموزان استان‌های تهران، البرز و قم انجام می‌شود، اما مسئولان از توسعه تدریجی این طرح در سایر استان‌ها خبر داده‌اند.

برخلاف مدارس عادی، ورود به دبیرستان پلیس نیازمند عبور از مراحل مختلف ارزیابی است. فراجا اعلام کرده است که تنها افراد دارای صلاحیت کامل علمی، جسمی و شخصیتی امکان پذیرش نهایی را خواهند داشت.

مراحل گزینش شامل موارد زیر است:

آزمون علمی و سنجش استعداد تحلیلی

آزمون آمادگی جسمانی

معاینات پزشکی تخصصی

ارزیابی‌های روان‌شناسی

مصاحبه‌های عقیدتی و شخصیتی

تحقیقات محلی و بررسی سوابق

هدف از این سخت‌گیری‌ها، انتخاب دانش‌آموزانی است که علاوه بر استعداد تحصیلی، توانایی حضور در ساختار حرفه‌ای و انضباطی پلیس را نیز داشته باشند.

تحصیل رایگان با امکانات ویژه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دبیرستان‌های پلیس، رایگان بودن کامل تحصیل است. بر اساس اعلام فراجا، تمامی هزینه‌های آموزشی، خوابگاهی، تغذیه و امکانات رفاهی توسط این مجموعه تأمین خواهد شد.

همچنین دانش‌آموزان از امکاناتی نظیر:

کلاس‌های هوشمند

آزمایشگاه‌های مجهز

برنامه‌های فرهنگی و قرآنی

آموزش‌های مهارتی و انتظامی

خوابگاه شبانه‌روزی بهره‌مند خواهند شد.

مسئولان فراجا تأکید دارند که این مدارس صرفاً یک دبیرستان عادی نیستند، بلکه بخشی از نظام تربیت نیروی انسانی پلیس آینده کشور محسوب می‌شوند.

آینده شغلی؛ مهم‌ترین مزیت دبیرستان پلیس

شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باعث استقبال خانواده‌ها از این طرح شده، ترسیم مسیر شغلی مشخص برای دانش‌آموزان باشد. بر اساس اعلام اولیه، فارغ‌التحصیلان این مدارس در اولویت جذب و ادامه مسیر آموزشی در ساختار فراجا قرار خواهند گرفت.

این موضوع باعث شده بسیاری از خانواده‌ها، دبیرستان پلیس را فرصتی کم‌نظیر برای آینده تحصیلی و شغلی فرزندان خود بدانند؛ مسیری که از نوجوانی آغاز می‌شود و تا ورود رسمی به ساختار انتظامی ادامه پیدا می‌کند.

هشدار درباره ثبت‌نام‌های غیررسمی

همزمان با آغاز ثبت‌نام، فراجا نسبت به فعالیت برخی کانال‌ها و افراد سودجو هشدار داده و اعلام کرده است فرآیند جذب فقط از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های رسمی انجام می‌شود.

هیچ فرد یا مجموعه‌ای امکان «ثبت‌نام تضمینی» یا «قبولی خارج از ضوابط» را ندارد و خانواده‌ها باید اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

آغاز مسیری متفاوت برای نسل آینده پلیس

راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس را می‌توان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول در حوزه نیروی انسانی فراجا دانست؛ طرحی که هدف آن تربیت نسلی متخصص، منضبط و حرفه‌ای از سال‌های نوجوانی است.

اکنون باید دید این مدل آموزشی جدید تا چه اندازه می‌تواند در آینده ساختار پلیس کشور اثرگذار باشد و آیا دبیرستان‌های پلیس به الگویی موفق در نظام آموزشی و مهارتی ایران تبدیل خواهند شد یا خیر.

فرآیند ثبت‌نام؛ کاملاً اینترنتی و مرحله‌محور

بر اساس اطلاعیه رسمی، ثبت‌نام در دبیرستان‌های پلیس به‌صورت کاملاً غیرحضوری و از طریق درگاه اینترنتی انجام می‌شود و داوطلبان باید مراحل را به‌ترتیب طی کنند.

ورود به سامانه رسمی

داوطلبان باید به وب‌سایت اعلام‌شده دبیرستان پلیس مراجعه کرده و وارد بخش پیش‌ثبت‌نام شوند.

مطالعه شرایط و تأیید اولیه

در این مرحله، شرایط و ضوابط پذیرش به‌صورت کامل نمایش داده می‌شود و متقاضیان پس از مطالعه دقیق، در صورت واجد شرایط بودن، گزینه تأیید را ثبت می‌کنند تا وارد فرم اصلی ثبت‌نام شوند.

تکمیل فرم اطلاعات فردی و تحصیلی

اطلاعات هویتی، تحصیلی، محل سکونت و مشخصات اولیه داوطلب در این بخش ثبت و بارگذاری می‌شود.

دریافت کد رهگیری

پس از تکمیل ثبت‌نام، یک کد رهگیری به داوطلب اختصاص داده می‌شود که مبنای پیگیری مراحل بعدی خواهد بود.

دعوت به مراحل گزینش

افراد واجد شرایط پس از بررسی اولیه، برای شرکت در آزمون‌های علمی، سنجش هوش، معاینات پزشکی و ارزیابی‌های روانی و شخصیتی دعوت می‌شوند.

اعلام نتایج نهایی

در پایان، پذیرفته‌شدگان نهایی برای آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان‌های پلیس معرفی و جذب می‌شوند.