۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

آموزش هوشمند قوانین ترافیکی به دانش‌آموزان در اتوبوس فرهنگ ترافیک

یزد - رئیس پلیس راهور استان یزد با اشاره به رونمایی از اتوبوس فرهنگ ترافیک از آغاز طرح نوین آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی با بازی‌های رایانه‌ای در اتوبوس‌ برای دانش‌آموزان خبر داد.

سرهنگ عزیزالله دستوار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح راه‌اندازی اتوبوس فرهنگ ترافیک گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، انتقال مفاهیم ترافیکی به نسل نوپا در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان است.

وی افزود: کارشناسان راهور با حضور در مقابل مدارس، آموزش‌های چهره به چهره را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند.

دستوار درباره تجهیزات این اتوبوس توضیح داد: این خودرو به سیستم‌های هوشمند مجهز شده تا دانش‌آموزان بتوانند در قالب بازی‌های رایانه‌ای و محیط‌های تعاملی، قوانین آیین‌نامه را به صورت غیرمستقیم و جذاب بیاموزند.

رئیس پلیس راهور استان یزد خاطرنشان کرد: هدف ما این است که هر دانش‌آموز به یک همیار پلیس قانون‌مند در خانواده تبدیل شود.

