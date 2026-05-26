سرهنگ عزیزالله دستوار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح راه‌اندازی اتوبوس فرهنگ ترافیک گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، انتقال مفاهیم ترافیکی به نسل نوپا در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان است.

وی افزود: کارشناسان راهور با حضور در مقابل مدارس، آموزش‌های چهره به چهره را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند.

دستوار درباره تجهیزات این اتوبوس توضیح داد: این خودرو به سیستم‌های هوشمند مجهز شده تا دانش‌آموزان بتوانند در قالب بازی‌های رایانه‌ای و محیط‌های تعاملی، قوانین آیین‌نامه را به صورت غیرمستقیم و جذاب بیاموزند.

رئیس پلیس راهور استان یزد خاطرنشان کرد: هدف ما این است که هر دانش‌آموز به یک همیار پلیس قانون‌مند در خانواده تبدیل شود.