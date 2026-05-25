۱۱ یادمان شهدای آذربایجان غربی ثبت ملی شد؛ صدور مجوز موزه دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری روز دوشنبه در دیدار با مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی، اظهار کرد: یادمانهای دفاع مقدس نه تنها بهعنوان اسناد تاریخی، بلکه بهعنوان نمادهای پایداری و ایثار ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان محسوب میشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی به اهمیت حفظ و معرفی این یادمانها به نسلهای آینده اشاره و اظهار کرد: یادمانهای دفاع مقدس نه تنها بهعنوان اسناد تاریخی، بلکه بهعنوان نمادهای پایداری و ایثار ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان محسوب میشوند و ما وظیفه داریم این یادمانها را برای آیندگان حفظ کرده و ارزشهای والای آنها را بهدرستی انتقال دهیم.
صفری با ارائه گزارشی از وضعیت ثبت یادمانهای دفاع مقدس در استان افزود: تاکنون به ۱۱ مورد از این آثار به ثبت ملی رسیده و پرونده سه یادمان دیگر در دست بررسی است.
وی یادبود بمباران شیمیایی روستای رشهرمه در سردشت، یادمان محل شهادت محمد بروجردی در نقده، محوطه عملیاتی نصر ۷ در بولفت، محل شهادت شهیدان ذینالدین و شهید امینی، و همچنین گلزار شهدای اشنویه و پلدشت و ... از مهمترین این یادمان ها هستند.
صفری به ظرفیتهای بالقوه استان در حوزه گردشگری دفاع مقدس و گردشگری مذهبی اشاره کرد و گفت: با تقویت زیرساختها میتوان از این ظرفیتهای منحصربهفرد برای توسعه گردشگری مذهبی و دفاعی بهرهبرداری کرد.
وی همچنین با اشاره به نقش یادمانها در شناساندن ایثارگران به نسلهای جدید، از یادمان شهید خالد حیدری در مهاباد بهعنوان یک نمونه موفق از تبدیل شدن یک یادمان با ظرفیت فرهنگی یاد کرد.
مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی نیز در این دیدار با تبریک هفته میراث فرهنگی و قدردانی از اقدامات ادارهکل برای حفظ و شناساندن آثار و یادمانهای دفاع مقدس، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت موزهها برای تبیین حماسه سوم خرداد و معرفی جلوههای ماندگار ایثار و مقاومت تاکید کرد.
سردار جلیل وحیدی اضافه کرد: ما در ادارهکل حفظ آثار، همواره آماده هستیم تا با بهرهگیری از دانش تخصصی میراثفرهنگی، فرآیند ثبت، احیا و معرفی این آثار باستانی و دفاعی را تسریع بخشیم تا این میراث ماندگار به شکلی علمی و درخور شان، در اختیار گردشگران و پژوهشگران قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت پروژههای مشترک مطرح شده ادامه داد: بررسی و مستندسازی مکان هایی مانند خانه انقلاب و یادمانهای شهدای گمنام، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه رسالت ما برای زنده نگه داشتن روحیه مقاومت در جامعه است و همکاری با مدیریت میراثفرهنگی، میتواند مسیر تبدیل شدن این مکانها به قطبهای گردشگری معنوی و تاریخی را هموارتر کرده و روایتهای شکوه دفاع مقدس را در پهنه استان آذربایجان غربی تداوم بخشد.
در ادامه این نشست، دو مدیرکل بر ضرورت همکاری های پژوهشی و اجرایی مشترک تاکید کردند که از جمله پروژههای مورد بررسی برای همکاریهای آتی میتوان به حفاظت از خانه انقلاب در خیابان مدنی ارومیه، مدیریت ۴۴ مکان یادمان شهدای گمنام در سطح استان، صیانت از منزل مادر ۵ شهید در مهاباد و همچنین بررسی مکانهای وقوع رویدادهای تاریخی نظیر محل اصابت موشک رژیم صهیونیستی در جاده ارومیه-سلماس، کارخانه نشاستهسازی نقده و حوزه مقاومت بسیج واقع در خیابان علامه مجلسی ارومیه اشاره کرد.
نظر شما