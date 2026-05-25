امکان شرکت تمام اعضای هیئت علمی در آزمون فلوشیپ پزشکی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه ای برای داوطلبان آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: در این دوره از آزمون با توجه به تفاهم نامه مرکز امور هیئت علمی کلیه اعضای هیئت علمی رسمی، پیمانی، متعهدین خدمت مقطع تخصص بالینی آموزشی، سرباز هیئت علمی با اخذ مجوز از رئیس دانشگاه محل خدمت و تکمیل فرم شماره ۱ می توانند در آزمون شرکت کنند و نیاز به کسب مجوز و مکاتبه با مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت نیست.

طبق مفاد قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اعم از رتبه های برتر دانشنامه تخصصی و یا ... که در مقطع تخصصی خود با استفاده از سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته اند، جهت شرکت در آزمون این دوره ملزم به گذراندن حداقل نیمی از مدت تعهدات خود هستند و مسئولیت بررسی این موضوع بر عهده دانشگاه محل استخدام / محل تعهد است.

آن دسته از متقاضیانی که به عنوان ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی مشغول انجام خدمت وظیفه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند، در صورت موافقت رئیس دانشگاه محل خدمت می توانند به طور مشروط در آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی و نداشتن منع قانونی از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا، طبق مقررات شروع به تحصیل کنند. پس از فراغت از تحصیل، ادامه تعهدات به میزان دو برابر طول مدت باقیمانده خواهد بود.

موضوع مجوز شرکت اعضای هیئت علمی به شرح فوق الذکر صرفاً در خصوص اعضای هیئت علمی بوده و متعهدین خدمت به صورت درمانی کماکان نیاز به مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون خواهند داشت.

ثبت نام در آزمون پذیرش در دوره‌های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ از ۲ تا ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir انجام می گیرد. آزمون پذیرش در دوره‌های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.