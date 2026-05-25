هشدار زرد هواشناسی برای زنجان صادر شد؛ وزش شدید باد و کاهش کیفیت

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر محسوس شرایط جوی از روز یکشنبه، از صدور هشدار سطح‌زرد هواشناسی تا پایان هفته خبر داد و گفت: الگوهای جوی از امروز تا روز جمعه ناپایدار خواهد بود و عمدتاً با وزش باد نسبتاً شدید همراه است.

وی با استناد به آخرین نقشه‌های هواشناسی، وضعیت کنونی آسمان استان را صاف تا قسمتی ابری توصیف کرد و افزود: با توجه به تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، طی ساعات آینده شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهیم بود. این شرایط ناپایدار که با خیزش گرد و غبار موقتی و کاهش کیفیت هوا همراه است، تا روز سه‌شنبه ادامه می‌یابد، اما اثرات آن تا روز جمعه در استان باقی خواهد ماند

مدیرکل هواشناسی استان در خصوص هشدار سطح زرد، بر رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و افزود: اگرچه احتمال بروز خسارت سنگین در این بازه زمانی پایین است، اما وزش باد به‌ویژه در ارتفاعات می‌تواند به سازه‌های کم‌استحکام و تأسیسات موقت آسیب برساند. همچنین احتمال سقوط درختان خشکیده و شکستن شاخه‌های کهنسال وجود دارد، لذا از شهروندان درخواست می‌کنم از تردد غیرضروری در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کرده و از پارک خودرو در زیر آنها پرهیز کنند.

رحمان‌نیا به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و اظهار داشت: بررسی‌های دمایی نشان می‌دهد که روند تغییرات دما از شیب ملایمی برخوردار است و الگوی دمایی استان در روزهای آینده عمدتاً با افزایش تدریجی دما همراه خواهد بود. دمای هوای شهر زنجان هم‌اکنون ۱۶ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در ساعت مشابه، ۲ درجه افزایش یافته است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: تیم‌های عملیاتی هواشناسی همچنان وضعیت جوی استان را به صورت لحظه‌ای رصد می‌کنند و هرگونه تغییر احتمالی در وضعیت هوا به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.