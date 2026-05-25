نگاهی به ترکیب جدید هیئت رئیسه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه در سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم امروز (دوشنبه ۴ خرداد ماه) برگزار شد.

محمدباقر قالیباف با کسب ۲۳۵ رأی از ۲۷۱ آرای ماخوذه، برای هفتمین سال متوالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

همچنین علی نیکزاد با ۱۴۳ رأی به عنوان نایب رئیس اول و حمیدرضا حاجی‌بابایی با ۱۰۰ رأی به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شدند.

در ادامه، انتخابات برای تعیین ۶ دبیر هیئت رئیسه برگزار شد که محمد رشیدی، روح‌الله متفکرآزاد، فرشاد ابراهیم‌پور، مجتبی بخشی‌پور، احمد نادری و سمیه رفیعی به عنوان دبیران هیئت رئیسه مجلس انتخاب شدند.

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عباس گودرزی و سید جلیل میرمحمدی به عنوان ناظران هیئت رئیسه مجلس دوازدهم انتخاب شدند.

اعضای هیئت رئیسه مجلس برای مدت یک‌ سال انتخاب می‌شوند و انتخابات بعدی در سالروز انتخابات هیئت رئیسه برگزار خواهد شد.