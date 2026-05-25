به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فتحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن ماه ذوالحجه و اعیاد قربان و غدیر بیان کرد: مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در سراسر استان آماده دریافت و رساندن نذورات مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست نیازمندان هستند.

وی با اشاره به روش‌های غیرحضوری پرداخت نذورات افزود: شماره‌گیری کد دستوری #038*8877*، مراجعه به سایت کمیته امداد به آدرس emdad.ir و شماره کارت بانک ملی 0412ـ 5003ـ9979ـ6037 برای واریز کمک‌های نقدی مردم استان در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان خاطرنشان کرد: همچنین در روز عید سعید قربان 19 اداره کمیته امداد در سراسر استان و مراکز نیکوکاری آماده دریافت نذورات مردم نیکوکار و نوعدوست هستند.

فتحی مجموع کمک‌های نقدی و غیرنقدی سال گذشته را 2 میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: این نهاد براساس نذورات نقدی جمع‌آوری شده و به نیت افراد نیکوکار اقدام به تهیه دام زنده و توزیع گوشت قربانی در میان نیازمندان می‌کند.

