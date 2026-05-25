نواب رئیس مجلس ابقا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه مجلس صبح امروز (دوشنبه ۴ خرداد ماه) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بر اساس آرای نمایندگان مردم در مجلس، علی نیکزاد با ۱۴۳ رأی به عنوان نایب رئیس اول و حمیدرضا حاجی‌بابایی با ۱۰۰ رأی به عنوان نایب رئیس دوم در اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند.

در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم نیز، نیکزاد و حاجی‌بابایی نواب رئیس مجلس بودند.

آرای دیگر نامزدهای انتخابات نایب رئیسی مجلس به شرح زیر است:

عبدالرضا مصری ۸۸ رأی

حسینعلی حاجی دلیگانی ۶۸ رأی

رضا جباری ۵۷ رأی

علیرضا منادی سفیدان ۵۲ رأی

پیمان فلسفی ۴ رأی

آرای ماخوذه: ۲۷۹

تعداد آرای سفید: یک رأی

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شوند.

ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است که هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.