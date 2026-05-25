تلفات برق گرفتگی در بوشهر ۲۹ درصد کاهش یافت

ابراهیم پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال گذشته ۱۷ نفر در استان بوشهر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند که نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

وی تعداد فوتی‌های برق گرفتگی در استان بوشهر طی سال ۱۴۰۳ را ۲۴ نفر عنوان کرد و ادامه داد: شاهد کاهش ۲۹ درصدی تلفات برق گرفتگی در استان بوشهر هستیم.

مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر با هشدار در مورد استفاده غیر اصولی از تاسیسات برقی بر لزوم رعایت مقررات ایمنی و استفاده از برق کاران مجرب تاکید کرد.

وی افزود: درصورتی که با برق سرو کار داریم از لباس کار مناسب و کفش های با عایق خشک استفاده کنیم و مراقب باشیم هیچ قسمتی از بدن ما به طور مستقیم با زمین تماس پیدا نکند.