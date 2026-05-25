به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم ها و سکوهای مجازی، یکی از سوژه های پر سروصدای حوزه سلامت کشور در سال گذشته بود که در نهایت با تدوین دستورالعملی، فروکش کرد و قرار شد سازمان غذا و دارو، برای اجرایی شدن این موضوع؛ اقدام کند.

این در حالی است که اخیرا، در استان فارس، شاهد همکاری تعدادی از داروخانه ها با سکوهای اینترنتی بودیم و همین موضوع باعث پیگیری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد و در نهایت؛ داروخانه های متخلف، پلمب شدند.

هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر گونه همکاری داروخانه ها با پلتفرم ها و سکوهای اینترنتی، ممنوع است.

وی با اشاره به تخلف صورت گرفته در استان فارس، افزود: هنوز آیین نامه اجرایی فروش اینترنتی دارو ابلاغ نشده است. اما، در ایام جنگ و بعد از جنگ، تعدادی از داروخانه ها با سکوهای اینترنتی برای ارسال مجازی دارو، همکاری کردند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، فروش هر گونه دارو اعم از با نسخه و بدون نسخه الکترونیکی را ممنوع دانست و گفت: سکوها برای فروش دارو، مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند و فروش اینترنتی دارو، تخلف است.