۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

ردپای داروخانه‌ها در فروش اینترنتی دارو!

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان گفت: اخیرا در یکی از استان‌ها، شاهد پلمب داروخانه‌هایی بودیم که نسبت به فروش اینترنتی دارو، اقدام کرده بودند؛ در حالی که هنوز هیچ مجوزی برای آن صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم ها و سکوهای مجازی، یکی از سوژه های پر سروصدای حوزه سلامت کشور در سال گذشته بود که در نهایت با تدوین دستورالعملی، فروکش کرد و قرار شد سازمان غذا و دارو، برای اجرایی شدن این موضوع؛ اقدام کند.

این در حالی است که اخیرا، در استان فارس، شاهد همکاری تعدادی از داروخانه ها با سکوهای اینترنتی بودیم و همین موضوع باعث پیگیری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد و در نهایت؛ داروخانه های متخلف، پلمب شدند.

هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر گونه همکاری داروخانه ها با پلتفرم ها و سکوهای اینترنتی، ممنوع است.

وی با اشاره به تخلف صورت گرفته در استان فارس، افزود: هنوز آیین نامه اجرایی فروش اینترنتی دارو ابلاغ نشده است. اما، در ایام جنگ و بعد از جنگ، تعدادی از داروخانه ها با سکوهای اینترنتی برای ارسال مجازی دارو، همکاری کردند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، فروش هر گونه دارو اعم از با نسخه و بدون نسخه الکترونیکی را ممنوع دانست و گفت: سکوها برای فروش دارو، مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند و فروش اینترنتی دارو، تخلف است.

حبیب احسنی پور

