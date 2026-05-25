همه مجموعه های ورزشی تهران فعال است/هیچ افزایش تعرفه ای نداریم

حبیب ستودهنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر و. در پاسخ به سوالی درباره تعداد ورزشگاههای فعال استان تهران، اظهار داشت: استان تهران چندین ورزشگاه و سالن ورزشی فعال دارد. هفته گذشته در شورای تأمین و کمیسیون ورزش مصوباتی داشتیم که ورزش به روال عادی برگردد و به هیئتها اعلام کردیم مسابقات را شروع کنند. همه سالنها باز است و نیازی به افتتاح جدید نیست.
وی افزود: به مناسبت سوم خرداد، یک زمین چمن در شهرستان افتتاح شد که مبارک مردم این دیار باشد.
مدیرکل ورزش استان تهران درباره پروژه دیواره سنگنوردی، گفت: مناقصه را برگزار کردیم و انشاءالله به زودی پیمانکار مشخص شود. همچنین سالن ورزشی «وادانو» را بازدید کردیم و ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت برای آن اختصاص یافته که مناقصه آن نیز برگزار میشود.
ستودهنژاد درباره سالن اداره کل امور مالیاتی نیز تصریح کرد: مکاتباتی انجام شده تا این سالن تحویل اداره کل ورزش شود.
وی در پاسخ به نگرانیها درباره واگذاری زمین تختی به بخش خصوصی، تأکید کرد: مردم مطالبه دارند که این مجموعه به بخش خصوصی واگذار نشود. طبق قانون ماده ۸۸، اماکن دارای درآمد را دولت نمیتواند نگه دارد، اما اولویت واگذاری با هیئتهای ورزشی است. انشاءالله تلاش میکنیم به هیئت رشته مربوطه واگذار شود.
ستودهنژاد در خصوص تعرفههای ورزشی نیز گفت: دولت تا این لحظه اعلام کرده که تعرفهها افزایش پیدا نکند و مانند سال قبل باشد.
مدیرکل ورزش استان تهران در پایان درباره سالن ولیعصر و ادعای مالکیت قسمتی از آن از سوی برخی افراد در تبریز، یادآور شد: دیواری که تخریب شده، اگر آنها سند دارند دیوار را جابجا میکنیم، در غیر این صورت شکایت خواهیم کرد. این دیوار متعلق به ما بوده و رئیس شهرستان نیز پیگیر موضوع است.
وی افزود: مناقصه پروژههای نیمهتمام برگزار شده و به زودی پیمانکار مشخص میشود. از محل اعتبارات امسال، آقای فرمان اجرا اعتبار تخصیص دادهاند که پروژه ادامه پیدا کند.
