  1. استانها
  2. بوشهر
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

تندیس «ناخدا عباس بوشهری» در بوشهر نصب شد

تندیس «ناخدا عباس بوشهری» در بوشهر نصب شد

بوشهر- معاون خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر از نصب تندیس زنده‌یاد ناخدا عباس بوشهری (دریانورد) در ورودی خیابان انقلاب این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار کرمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اقدام در راستای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی بوشهر و گرامیداشت مفاخر بومی این دیار صورت گرفته است.

معاون خدمات شهری شهرداری بوشهر تصریح کرد: نصب این تندیس، گامی نمادین در جهت معرفی مفاخر فراموش‌شده و زنده نگه داشتن یاد و نام بزرگانی است که بدون چشم‌داشت به شهرت، در تاریخ این مرزوبوم نقش ماندگاری از خود بر جای گذاشتند.

کرمی خاطرنشان کرد: امیدواریم با استقبال شهروندان و مسافران از این اثر، شاهد تداوم این روند در نصب المان‌های مرتبط با دیگر مفاخر بوشهر در سطح معابر و میادین اصلی شهر باشیم.

سومین دوره رویداد ملی «بوشهر، حسینیه مقاومت» با محوریت معرفی و شناساندن بیشتر شخصیت ناخدا عباس دریانورد، ستایشگر برجسته اهل بیت (ع) و از بنیان‌گذاران سوگواری و سینه‌زنی سنتی بوشهر، خوزستان و جنوب کشور، دی ماه ۱۴۰۴ با حضور مداحان، مسئولان کشوری و استانی، خانواده ناخدا عباس دریانورد و اقشار مختلف مردم در مسجد شنبدی بوشهر برگزار شد.

کد مطلب 6840543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها