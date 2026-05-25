دانشگر: بارش ها در ۱۲ استان کمتر از میانگین بلندمدت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دانشگر قبل از ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان، با اشاره به وضعیت بارشها، گفت: میانگین بارندگی کشور همواره بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیمتر بوده است، اما متأسفانه در ۶ سال خشکسالی اخیر، این رقم به کمتر از ۲۰۰ میلیمتر کاهش یافت.
وی افزود: هرچند امسال با افزایش نسبی بارشها مواجه هستیم، اما کماکان ۱۲ استان کشور از میانگین بارندگی محرومترند. علاوه بر این، مدیریت منابع آب با دو چالش جدی دستوپنجه نرم میکند.
نامتوازن بودن پراکنش بارشها و نامناسب بودن زمان وقوع آنها
دانشگر با تأکید بر نابرابری شدید مکانی بارشها، ادامه داد: در نقطهای از کشور ۱۸۰۰ میلیمتر، در نقطهای دیگر ۸۰۰ میلیمتر و در جایی تنها ۲۰۰ میلیمتر یا کمتر بارندگی ثبت شده است. این پراکندگی نامتعادل، مدیریت آب را بسیار دشوار کرده است.
وی در خصوص راهکارهای مقابله با این وضعیت خاطرنشان کرد: در دنیا انتقال آب، بهویژه از پاییندست به بالادست، مقرون به صرفه نیست. بنابراین بهترین راهکار، ذخیره آب در همان منطقهای است که بارش رخ میدهد.
معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران، خشکسالی و ترسالی همزمان در استانهای مختلف را یادآور شد و گفت: مدیریت آب یک مسئله فرابخشی و فرادستگاهی است و بدون همکاری و تعامل همه بخشها امکانپذیر نخواهد بود.
۳۱۵.۵ میلیمتر بارش تجمعی در استان زنجان ثبت شده است
معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: امسال ۳۱۵.۵ میلیمتر بارش تجمعی در استان ثبت شده که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است. با این حال، باوجود بارشهای نسبتاً مناسب، میزان پرشدگی سدهای استان همچنان پایینتر از متوسط درازمدت ۱۰ ساله است.
وی با اشاره وضعیت پرشدگی سدهای استان، گفت: سهم پرشدگی تهم ۲۹ درصد که ۳۰ درصد کمتر از میانگین ۱۰ ساله است.
دانشگر افزود: سد کینهورس با ۳۴ درصد پرشدگی، ۵۷ درصد کاهش نسبت به میانگین، سد گلابر با ۳۶ درصد پرشدگی، ۳۵ درصد کاهش نسبت به میانگین، سد تالوار با ۴۵ درصد پرشدگی، ۴۲ درصد کاهش نسبت به میانگین ۱۰ ساله دارد.
دانشگر با اشاره به حساسیت خدمات صنعت آب و برق تصریح کرد: این صنعت تفاوتهای اساسی با دیگر دستگاهها دارد؛ همه مردم ناظر عملکرد شرکتهای آب و برق هستند و خدمات آنها باید پایدار و بیوقفه باشد.
وی افزود: در جنگ تحمیلی و شرایط سخت گذشته نیز این مجموعه از هیچ خدمتی فروگذار نکرد و خطرات را به جان خرید تا مردم دچار اضطراب و نگرانی نشوند.
دانشگر با اشاره به رویکرد جدید وزارت نیرو در برنامه هفتم توسعه، افزود: مدیریت تقاضا و عرضه در دستور کار قرار گرفته و برنامه هفتم تفاوت اساسی با برنامههای قبلی دارد. هیچ شرایطی نباید ما را از اجرای دقیق آن غافل کند.
دانشگر با بیان اینکه نصب کنتورهای هوشمند یکی از محورهای اصلی طرح احیا و تعادلبخشی است، افزود: استان زنجان باید با جدیت بیشتری این برنامه را دنبال کند.
وی ادامه داد: اگر استان زنجان در زمینههایی مانند بورس آب، رصدخانه آب، دیسپاچینگ آبی و مدیریت هوشمند آمادگی داشته باشد، ما نیز در ستاد آمادهایم کارگروههای مشترک تشکیل داده و از ظرفیت این استان برای اجرای طرحهای نوآورانه استفاده کنیم.
معاون مجامع شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در سالهای اخیر، یکی از مباحث جدی در مدیریت آب، مدیریت همزمان منابع و مصارف و حتی مدیریت توأمان آب و برق است.
دانشگر افزود: در چاههایی که هنوز کنتور هوشمند نصب نشده، از دادههای کنتورهای برق (سامانه فهام )به عنوان ابزار کنترل دو سویه استفاده میشود تا بر اساس مصرف انرژی، برداشت آب نیز پایش شود؛ هرچند این روش نیز با ملاحظات و محدودیتهای خاص خود همراه است.
وی در ادامه با اشاره به وجود ۱۹ طرح و ۲۸ پروژه در استان زنجان، گفت: کارهای خوب و چشمگیری در سالهای اخیر انجام شده است و لازم است مدیرعامل جدید با تداوم مسیر طیشده و با اتکا به تجربه همکاران، این پروژهها را به سرانجام برساند.
در ادامه مراسم سعید صنعتی منفرد به عنوان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان معرفی و از خدمات چهار ساله اکبری باقری مدیر عامل قبلی شرکت قدردانی شد.
